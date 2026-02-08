Corinthians x Palmeiras: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 8 de fevereiro, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. O clássico é válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max.

O Timão chega embalado por uma excelente semana. No domingo (1º), venceu o Flamengo em Brasília e conquistou a Supercopa do Brasil. Já na quinta-feira (5), entrou em campo com um time reserva e goleou o Capivariano pelo Paulistão, com destaque para os jovens da base, os chamados Filhos do Terrão.

Do outro lado, o Palmeiras vem de uma atuação dominante no Brasileirão, ao golear o Vitória por 5 a 1. O meio-campista Andreas Pereira foi o principal nome da partida, com três assistências. A vitória foi essencial para aliviar a pressão sobre o técnico Abel Ferreira, após um empate com o Atlético-MG e uma derrota para o Botafogo-SP nas rodadas anteriores.

Veja as prováveis escalações:

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, André Luiz e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Palmeiras hoje pelo Paulistão?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Corinthians e Palmeiras terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max.

Como assistir online o jogo Corinthians x Palmeiras hoje?

Você pode assistir à partida online pelo CazéTV (YouTube) e pela HBO Max.