Palmeiras goleia Vitória por 5 a 1 no Brasileirão

O Palmeiras venceu o Vitória por 5 a 1, na noite desta quarta-feira, 4, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado marcou o primeiro triunfo do time alviverde na competição.

Os gols do Palmeiras foram anotados por Murilo, Gustavo Gómez, Maurício, Allan e Sosa. O Vitória descontou com Dudu. O meio-campista Andreas Pereira participou diretamente de todos os gols da equipe e foi o principal destaque da partida.

Com a vitória, o Palmeiras chegou a quatro pontos e encerrou a rodada na segunda colocação da tabela, atrás apenas do Bragantino. O Vitória permaneceu com três pontos e ocupa a 11ª posição.

Bola aérea define o jogo

Diante da dificuldade para criar jogadas pelo chão, o Palmeiras passou a explorar as bolas levantadas na área. O primeiro gol saiu aos 24 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Andreas Pereira e desvio de cabeça de Murilo.

Pouco depois, em nova jogada aérea, a defesa do Vitória afastou mal uma falta lateral, e Gustavo Gómez ampliou. Já nos acréscimos da etapa inicial, o Palmeiras construiu o terceiro gol em jogada coletiva, com passe de letra de Andreas para Piquerez, que cruzou para Maurício marcar.

Vitória reage, mas Palmeiras amplia

O Vitória tentou reagir no início do segundo tempo e diminuiu aos 11 minutos, com gol de Dudu de fora da área. A resposta do Palmeiras foi rápida. Aos 18 minutos, Allan acertou um chute de longa distância e voltou a ampliar a vantagem.

O placar foi fechado aos 34 minutos, quando Sosa arriscou de fora da área e contou com desvio da defesa para marcar o quinto gol.

Protestos e próximos jogos

O Palmeiras volta a campo no domingo, 8, às 20h30, contra o Corinthians, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Vitória joga no sábado, 7, às 16h, contra o Jequié, fora de casa, pelo Campeonato Baiano, e depois enfrenta o Flamengo pelo Brasileirão.