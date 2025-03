Fluminense x Cruzeiro: onde assistir e horário pelo Brasileirão Feminino

O Fluminense feminino recebe o Cruzeiro feminino nesta quarta-feira, 26 de março, às 21h30, no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

O Fluzão estreou com vitória no campeonato, mesmo com dificuldades. Jogando fora de casa, na Arena da Amazônia, a equipe do técnico Hoffman venceu o Instituto 3B por 1 a 0, com gol de Raquel Fernandes, aos 33 minutos do segundo tempo, em partida marcada por chuva intensa e gramado pesado.

Já o Cruzeiro, em sua estreia, teve um confronto dramático. A Raposa saiu perdendo por 2 a 0 contra o Grêmio, mas conseguiu buscar o empate, sendo superada novamente no placar. Contudo, no fim, Pri Back e Gisseli garantiram a virada e a vitória por 4 a 3, em jogo disputado no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense feminino x Cruzeiro feminino?

O jogo entre Fluminense feminino e Cruzeiro feminino será transmitido ao vivo no Sportv, às 21h30, nesta quarta-feira.

Como assistir online o jogo do Fluminense feminino x Cruzeiro feminino?

A partida também estará disponível online pelo Globoplay.

