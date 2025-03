Jogos de hoje, segunda-feira, 10 de março, onde assistir ao vivo e horários

O clássico Palmeiras x São Paulo, pela semifinal do Paulistão, é o grande destaque do futebol desta segunda-feira, 10 de março. A partida define um dos finalistas do estadual paulista.

A programação do dia também conta com confrontos do Campeonato Italiano, Inglês, Espanhol, Português, Alemão Feminino, Turco, Polonês, Uruguaio e a Champions League Asiática.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão Feminino

14h - Werder Bremen x Hoffenheim - DAZN

Campeonato Turco

14h30 - Besiktas x Gazisehir Gaziantep - Disney+

Champions League Asiática

15h - Al Nassr x Esteghlal - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Polonês

15h - Motor Lublin x Legia Warszawa - OneFootball

Campeonato Italiano

16h45 - Lazio x Udinese - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Inglês

17h - West Ham x Newcastle - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol

17h - Espanyol x Girona - Disney+

Campeonato Português

17h15 - Famalicão x Rio Ave - Disney+

Campeonato Uruguaio

20h - Montevideo Wanderers x Cerro Largo - Disney+

Paulistão (semifinal)

21h35 - Palmeiras x São Paulo - Record, CazéTV, Max, PlayPlus, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje pela semifinal do Paulistão?

O jogo **Palmeiras x São Paulo** terá transmissão ao vivo na **Record, CazéTV, Max, PlayPlus, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping**, às 21h35.

Que horas é o jogo da Lazio hoje pelo Campeonato Italiano?

O jogo **Lazio x Udinese** terá transmissão ao vivo na **ESPN 3 e Disney+**, às 16h45.

Qual canal vai passar West Ham x Newcastle pelo Campeonato Inglês?

O jogo **West Ham x Newcastle** será transmitido ao vivo na **ESPN 4 e Disney+**, às 17h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo será transmitido na Globo nesta segunda-feira, 10 de março.

SBT

Nenhum jogo será transmitido no SBT nesta segunda-feira, 10 de março.

Record

21h35 - Palmeiras x São Paulo - Paulistão

Band

Nenhum jogo será transmitido na Band nesta segunda-feira, 10 de março.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN 3

16h45 - Lazio x Udinese - Campeonato Italiano

ESPN 4

15h - Al Nassr x Esteghlal - Champions League Asiática

17h - West Ham x Newcastle - Campeonato Inglês

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

14h30 - Besiktas x Gazisehir Gaziantep - Campeonato Turco

15h - Al Nassr x Esteghlal - Champions League Asiática

16h45 - Lazio x Udinese - Campeonato Italiano

17h - West Ham x Newcastle - Campeonato Inglês

17h - Espanyol x Girona - Campeonato Espanhol

17h15 - Famalicão x Rio Ave - Campeonato Português

20h - Montevideo Wanderers x Cerro Largo - Campeonato Uruguaio

CazéTV

21h35 - Palmeiras x São Paulo - Paulistão (semifinal)

OneFootball

15h - Motor Lublin x Legia Warszawa - Campeonato Polonês

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.*