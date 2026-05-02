UFC Austrália: brasileiro Carlos Prates vence Jack Della Maddalen neste sábado; veja como foi a luta

Carlos Prates venceu Jack Della Maddalena na luta principal do UFC Austrália, realizada na manhã deste sábado, 2, no horário de Brasília. O combate ocorreu na RAC Arena, em Perth, e terminou no terceiro round após domínio do brasileiro.

O atleta da equipe Fighting Nerds controlou as ações desde os primeiros minutos e definiu o resultado com interrupção ainda no terceiro assalto. A luta reuniu dois nomes da divisão dos meio-médios, categoria até 77 kg.

Com o resultado, Prates amplia sua sequência para sete vitórias em oito lutas no UFC e reforça posição no ranking da categoria. O adversário entrou no confronto como líder da classificação dos meio-médios.

Após o combate, o brasileiro declarou: "Foram 40 horas de viagem até aqui, e não estou pra brincar. Mas preciso pedir uma coisa: quem é o próximo? Quero lutar contra o campeão. Vim pra guerra, treinei muito para isso. Não podia chegar aqui e perder, deixar todo mundo triste. Ele tem um boxe muito bom, estava preocupado com as mãos dele, mas acredito muito em mim. Agora acredito que sou o desafiante número um. O Brasil nunca teve um campeão até 77kg, mas eu serei o primeiro".

Conhecido como “Pesadelo”, Prates manteve ritmo constante e controlou os momentos decisivos do confronto. A definição da luta ocorreu no terceiro round, após sequência ofensiva que encerrou o combate.

A vitória também teve contexto pessoal para o atleta, já que familiares acompanharam o evento na Austrália, incluindo a filha, residente no país.

Resultados do card e impacto na divisão meio-médio

No card preliminar, o confronto entre Kevin Christian e o brasileiro Junior Tafa, pela divisão meio-pesado, terminou com vitória do lutador local.

O resultado principal reposiciona Prates na disputa pelo cinturão dos meio-médios, em um cenário que reúne atletas em sequência de vitórias dentro da organização.