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UFC Austrália: brasileiro Carlos Prates vence Jack Della Maddalen neste sábado; veja como foi a luta

Disputa ocorreu na RAC Arena, em Perth, e terminou no terceiro round após domínio do brasileiro.

Carlos Prates dominou Jack Della Maddalena no UFC Perth

Carlos Prates dominou Jack Della Maddalena no UFC Perth

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de maio de 2026 às 13h49.

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Carlos Prates venceu Jack Della Maddalena na luta principal do UFC Austrália, realizada na manhã deste sábado, 2, no horário de Brasília. O combate ocorreu na RAC Arena, em Perth, e terminou no terceiro round após domínio do brasileiro.

O atleta da equipe Fighting Nerds controlou as ações desde os primeiros minutos e definiu o resultado com interrupção ainda no terceiro assalto. A luta reuniu dois nomes da divisão dos meio-médios, categoria até 77 kg.

Com o resultado, Prates amplia sua sequência para sete vitórias em oito lutas no UFC e reforça posição no ranking da categoria. O adversário entrou no confronto como líder da classificação dos meio-médios.

Após o combate, o brasileiro declarou: "Foram 40 horas de viagem até aqui, e não estou pra brincar. Mas preciso pedir uma coisa: quem é o próximo? Quero lutar contra o campeão. Vim pra guerra, treinei muito para isso. Não podia chegar aqui e perder, deixar todo mundo triste. Ele tem um boxe muito bom, estava preocupado com as mãos dele, mas acredito muito em mim. Agora acredito que sou o desafiante número um. O Brasil nunca teve um campeão até 77kg, mas eu serei o primeiro".

Conhecido como “Pesadelo”, Prates manteve ritmo constante e controlou os momentos decisivos do confronto. A definição da luta ocorreu no terceiro round, após sequência ofensiva que encerrou o combate.

A vitória também teve contexto pessoal para o atleta, já que familiares acompanharam o evento na Austrália, incluindo a filha, residente no país.

Resultados do card e impacto na divisão meio-médio

No card preliminar, o confronto entre Kevin Christian e o brasileiro Junior Tafa, pela divisão meio-pesado, terminou com vitória do lutador local.

O resultado principal reposiciona Prates na disputa pelo cinturão dos meio-médios, em um cenário que reúne atletas em sequência de vitórias dentro da organização.

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