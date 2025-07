Corinthians e Palmeiras: a rivalidade do Derby paulista chega à Copa do Brasil — pela primeira vez O clássico entre Corinthians e Palmeiras acontecerá pela primeira vez nas oitavas de final da Copa do Brasil 2025

BARUERI, BRAZIL - APRIL 12: Yuri Alberto of Corinthians shoots for goal (R) as Micael of Palmeiras (L) defends during a Brasileirao 2025 match between Palmeiras and Corinthians at Arena Barueri on April 12, 2025 in Barueri, Brazil. (Photo by Roberto Casimiro/Sports Press Photo/Getty Images) (Roberto Casimiro/Sports Press Photo/Getty Images)