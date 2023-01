Copinha 2023: conheça 10 craques que já jogaram a competição

Nesta segunda-feira, 2, começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, considerada a maior competição de futebol de base no Brasil. Diversos craques já desfilaram no campeonato, entre eles Neymar, Antony e Vini Jr, que estiveram com o Brasil na Copa do Mundo 2022.

A competição, que está na sua 53ª edição, conta com 128 times de todo o Brasil. As partidas serão disputadas em diferentes sedes em São Paulo, e a final é realizada no dia 25 de Janeiro, aniversário da cidade paulistana.

Veja a lista de jogadores que já disputaram a copinha:

1 - Neymar

Craque da seleção e do PSG, Neymar disputou a copinha em 2008 pelo Santos, seu clube de formação. Ele, com apenas 15 anos, entrou no lugar de Paulo Henrique Ganso e deu uma assistência para gol em partida daquela edição. O campeonato foi vencido pelo Figueirense.

2 - Lucas Moura

Hoje atuando no Tottenham, Lucas Moura foi uma das estrelas do título do São Paulo na Copinha de 2010. Vários jogadores dessa geração se destacaram, como o volante Casemiro e o zagueiro Bruno Uvini. Lucas foi vendo por 68 milhões de Euros para o PSG e rendeu frutos aos cofres tricolores.

3 - Alexandre Pato

Alexandre Pato surgiu como uma das principais promessas da copinha de 2006. Atuando pelo Internacional, Pato rapidamente chamou a atenção e conquistou uma ascensão meteórica. Ele foi campeão com o Internacional do Mundial de Clubes e foi vendido ao Milan no ano seguinte.

4 - Marquinhos

Zagueiro titular da seleção brasileira e do PSG, Marquinhos foi um dos principais nomes do Corinthians na copinha de 2012. Após brilhar na competição, o jogador logo foi integrado por Tite, recebendo oportunidades no time principal.

5 - Alisson

Atualmente no Liverpool, Alisson é considerado um dos melhores goleiros do mundo. Ele atuou pelo Internacional em 2011, porem acabou terminando nas quartas de final dessa edição. Alisson disputou duas Copas do Mundo como titular da seleção e é referência na posição.

6 - Gabriel Jesus

Atualmente no Arsenal, Gabriel Jesus brilhou na copinha de 2015 atuando pelo Palmeiras. Após ser campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016, foi contratado pelo Manchester City e logo se destacou na equipe. O atacante participou de duas Copas do Mundo na era Tite e é um dos artilheiros da seleção nesse período.

7 - Vini Jr

Recentemente eleito o 8º melhor jogador do mundo, Vini Jr. brilhou pelo Flamengo e teve boas atuações no time principal. Em 2019 foi contratado pelo Real Madrid e hoje é um dos principais nomes da equipe e também da seleção brasleira

8 - Antony

Atualmente no Manchester United, Antony brilhou na campanha do São Paulo campeã da copinha de 2019. Após boas atuações no time principal, foi contratado pelo Ajax da Holanda e após duas temporadas, foi para o Manchester United.

9 - Diego Ribas

Um dos maiores ídolos do Flamengo, Diego Ribas foi nome importante no time do Santos em 2002 da copinha. Ao lado de seu companheiro Robinho, Diego teve ótimas atuações e foi contratado pelo porto de Portugal. O meia também teve passagens pelo Werder Bremen e Atlético de Madrid, até retornar para o Flamengo.

10 - Paquetá

Atualmente atuando pelo West Ham, Lucas Paquetá brilhou na copinha de 2016 e foi um dos destaques da base. Em 2018, terminou o Brasileirão. Após ser utilizado no time principal, foi vendido ao Milan, acumulando boas exibições.

