Almirón expulso: por que jogador do Paraguai levou cartão vermelho na Copa

O jogador Miguel Almirón, meia do Paraguai, foi expulso nesta sexta-feira, 19, durante a vitória por 1 a 0 sobre a Turquia, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026, em um lance marcado pela aplicação de uma nova regra da Fifa.

O jogador recebeu cartão vermelho após cobrir a boca durante uma discussão com um adversário turco. A conduta passou a ser proibida pela entidade nesta edição do Mundial como forma de coibir manifestações discriminatórias dentro de campo.

A norma ficou conhecida como "Lei Vini Jr.", em referência ao episódio envolvendo Vinícius Júnior e Gianluca Prestianni no ano passado. Na ocasião, o brasileiro afirmou ter sido alvo de racismo após o jogador do Benfica tapar a boca durante uma discussão.

Como foi a expulsão de Almirón

O lance ocorreu no fim do primeiro tempo de Turquia x Paraguai, em meio a uma confusão entre jogadores no gramado. Almirón colocou a mão sobre a boca enquanto discutia com um adversário.

A arbitragem de campo não marcou a infração no momento, mas o VAR chamou o árbitro salvadorenho Iván Barton para revisar a jogada. Após a checagem, o paraguaio recebeu cartão vermelho direto.

Com a expulsão, o Paraguai disputou todo o segundo tempo com um jogador a menos. Mesmo assim, a equipe conseguiu segurar a pressão da Turquia e venceu por 1 a 0.

O que diz a nova regra da Fifa

A nova regulamentação da Fifa proíbe que jogadores cubram a boca durante discussões com adversários em campo. A medida foi adotada para tentar impedir manifestações discriminatórias durante as partidas.

A expulsão de Almirón foi a primeira aplicação da regra em uma partida oficial da Copa do Mundo 2026.

Técnico do Paraguai critica punição

Depois da partida, o técnico Gustavo Alfaro reconheceu que a regra foi aplicada corretamente, mas criticou o peso da punição. O treinador do Paraguai afirmou que cobrir a boca pode ocorrer como reflexo durante uma discussão no calor do jogo.

"O regulamento diz que é expulsão. Cobrir a boca é expulsão, é cartão vermelho. Contra isso eu não posso fazer nada", disse Alfaro.

O técnico também afirmou que considera a punição excessiva e defendeu que um cartão amarelo seria suficiente. Segundo ele, os regulamentos são importantes, mas não deveriam fazer o futebol perder sua essência.

Alfaro ainda demonstrou preocupação com uma eventual sanção mais pesada a Almirón. O treinador disse esperar que o jogador não receba uma punição exemplar que o tire não apenas desta Copa, mas também da próxima.

A partida também teve outras situações relacionadas às novas normas da Fifa. No segundo tempo, o Paraguai ficou por um minuto com dois jogadores a menos depois que Diego Gómez recebeu atendimento médico.

Alfaro voltou a reclamar do regulamento e afirmou que sua equipe enfrentou uma sequência de adversidades. Para o treinador, todas as novas regras foram aplicadas de forma rígida contra o Paraguai.

Almirón já havia sido punido por outra nova regra

A expulsão contra a Turquia foi o segundo episódio envolvendo Almirón e novas regras aplicadas pela Fifa nesta Copa.

Na estreia do Paraguai, contra os Estados Unidos, o meia foi advertido por simulação após revisão do VAR. Inicialmente, a arbitragem havia marcado falta sobre o paraguaio e aplicado cartão amarelo ao adversário.

Depois da análise, a decisão foi alterada, e Almirón acabou punido. Conforme o protocolo adotado no Mundial, o reinício da partida não impede a revisão de um cartão.