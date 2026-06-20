Quanto ficou o jogo do Brasil ontem? Seleção Brasileira enfrentou o Haiti

Depois de uma estreia tensa contra Marrocos, a Seleção Brasileira se impôs na noite de sexta-feira, 19, contra o Haiti, adversário mais fraco do grupo C da Copa do Mundo.

O Brasil venceu por 3 a 0 e assumiu a liderança do grupo, que também conta com Escócia e Marrocos. Os africanos venceram os europeus por 1 a 0 nesta sexta.

Vantagem construída no 1º tempo

O Brasil marcou os três gols contra o Haiti no primeiro tempo. Mas isso veio com mudanças.

O técnico Carlo Ancelotti optou por iniciar o jogo com uma formação diferente. Começaram como titulares o lateral Danilo, no lugar de Ibañez, e Matheus Cunha, na vaga de Igor Thiago. E deu certo.

Cunha marcou dois gols na partida e se tornou o segundo paraibano na história a anotar em Copas do Mundo, o primeiro foi Júnior "Capacete" em 1982.

O camisa nove do Brasil comemorou os gols imitando um surfista. O atacante aprecia o esporte das ondas.

Vinicius Jr., que novamente mostrou disposição e criatividade, marcou o outro gol do primeiro tempo após aproveitar rebote do goleiro Placide.

Claramente foi um Brasil mais disposto, menos nervoso e que buscou a área adversária de forma mais intensa. Claro que também contou com a fragilidade do Haiti, que no começo de jogo cometeu faltas duras.

Quem decepcionou novamente foi Raphinha. O atacante fez um gol que foi invalidado por impedimento. O outro, também em posição irregular, foi perdido até de forma grosseira.

O atacante acabou saindo no final do primeiro tempo lesionado.

Segundo tempo

A etapa final começou de forma mais branda. O Brasil entrou com a missão de administrar o resultado.

Aos 12 minutos, Vini Jr não alcançou cruzamento perigoso, na primeira boa chance do Brasil na segunda etapa.

O Haiti até que tentou algumas jogadas ofensivas, mas foram facilmente neutralizadas pela defesa brasileira, que pouco foi testada no duelo desta sexta.

Aos 17 minutos, porém, em cobrança de escanteio, Ricardo Adé quase marcou de cabeça. Alisson fez boa defesa.

Finalmente Endrick

Ancelotti resolveu mexer na equipe. Entraram Endrick (com gritos na torcida) e Gabriel Martinelli, substituindo Lucas Paquetá e Matheus Cunha.

Aos 22 minutos, na jogada mais bonita do Brasil no jogo, triangulação entre Bruno Guimarães, Vini e Martinelli resultou numa bomba do último no travessão, mas o lance já havia sido anulado por impedimento.

Aos 30 minutos, em jogada iniciada por Endrick, Douglas Santos saiu livre pela esquerda e finalizou para fora, desperdiçando ótima oportunidade.

Dois minutos depois, Endrick marcou, mas novamente o gol foi invalidado por impedimento.

Ancelotti fez suas últimas alterações aos 35 minutos, com Ederson Silva e Danilo Santos nos lugares de Bruno Guimarães e Vini Jr.

O Brasil teve chance de marcar o quarto gol, mas Ederson acabou se enrolando com a bola e não conseguiu realizar o chute.

Nos acréscimos, Allison ainda teve que trabalhar: espalmou para escanteio bom chute de Simon.

Quando é o próximo jogo do Brasil?

O Brasil termina sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo na próxima quarta-feira, 24, a partir das 19h, contra a Escócia.