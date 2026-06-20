Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: onde assistir e horário das partidas de hoje

Neste sábado, dia 20, mais oito seleções voltam a campo, para a segunda rodada dos grupos E e F. O destaque fica para a favorita Alemanha, que encara a Costa do Marfim, que deixou boa impressão em sua estreia.

A primeira partida do dia será entre Holanda e Suécia, e o duelo válido pela chave F. Enquanto os holandeses começaram o mundial com um empate, diante do Japão, os suecos golearam a Tunísia por 5 a 1. A partida acontecerá às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

Na sequência, pelo Grupo F, a Alemanha enfrenta a Costa do Marfim. Os alemães golearam na estreia e querem se manter 100%, enquanto os marfinenses querem surpreender e chegar ao segundo triunfo. O duelo será às 17h (horário de Brasília), no BMO Field, em Toronto.

Já às 21h (horário de Brasília), será a vez de Equador e Curaçao. As duas equipes estrearam com derrota e querem se recuperar nesta rodada, para continuar sonhando com classificação. o duelo será no Arrowhead Stadium, em Kansas.

Por fim, já na madrugada, à 1h, Tunísia e Japão duelam pelo Grupo F. Os japoneses querem a primeira vitória neste Mundial, após empatar com a Holanda, enquanto os tunisianos querem se recuperar da goleada sofrida para a Suécia. O confronto será no Estádio BBVA, em Guadalupe.

Onde assistir aos jogos de hoje, sábado, 20

Holanda x Suécia - CazéTV

Alemanha x Costa do Marfim - CazéTV, Globo, SporTV, NSports, SBT e ge.tv

Equador x Curaçao - CazéTV

Tunísia x Japão - CazéTV, Globo e SporTV