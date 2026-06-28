Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo J

O Grupo J da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com a Argentina de campanha perfeita na liderança e a Áustria também classificada, em segundo lugar.

A Argélia avançou em terceiro, entre os melhores terceiros colocados do torneio, enquanto a Jordânia, em sua primeira participação em Copas do Mundo, foi eliminada.

Como foram os jogos do grupo

Na primeira rodada, a Argentina venceu a Argélia por 3 a 0, em Kansas City, com Lionel Messi novamente decisivo. No mesmo dia, a Áustria bateu a Jordânia por 3 a 1, em São Francisco.

Na segunda rodada, a Argentina venceu a Áustria por 2 a 0, em Dallas, assumindo a liderança isolada da chave com seis pontos. No outro confronto, a Argélia se recuperou e venceu a Jordânia por 2 a 1, entrando na disputa direta pela classificação.

Na rodada decisiva, disputada na madrugada deste domingo, 28, a Argentina, já garantida na liderança, derrotou a Jordânia por 3 a 1, em Dallas. Giovani Lo Celso e Lautaro Martínez (de pênalti) marcaram no primeiro tempo, a Jordânia descontou com Al-Tamari, e Messi voltou a balançar as redes após entrar no segundo tempo — o gol fez o argentino ampliar sua marca como maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 19 gols.

No outro jogo, Argélia e Áustria fizeram um dos confrontos mais movimentados da rodada: a Áustria abriu o placar com Arnautovic, a Argélia empatou com Belghali e virou com Mahrez já nos acréscimos, mas Kalajdžić deixou tudo igual no último lance da partida, em 3 a 3.

Classificação final do Grupo J

1º — Argentina — 9 pontos (três vitórias em três jogos)

— 9 pontos (três vitórias em três jogos) 2º — Áustria — 4 pontos

— 4 pontos 3º — Argélia — 4 pontos (classificada entre os melhores terceiros)

— 4 pontos (classificada entre os melhores terceiros) 4º — Jordânia — 0 ponto (eliminada)

Os próximos passos das seleções classificadas

Como líder do grupo e atual campeã mundial, a Argentina enfrenta Cabo Verde na fase de 16 avos de final, na sexta-feira, 3 de julho, às 19h (horário de Brasília). Já a Áustria, segunda colocada, joga contra a Espanha na quinta-feira, 2 de julho, às 16h.

A Argélia, classificada entre os melhores terceiros, enfrenta a Suíça na sexta-feira, 3 de julho, à meia-noite.