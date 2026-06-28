Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo L

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Publicado em 28 de junho de 2026 às 12h28.
O Grupo L, último a ser definido na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, terminou com a Inglaterra na liderança e a Croácia também classificada, em segundo lugar.
Gana avançou em terceiro, entre os melhores terceiros colocados do torneio, enquanto o Panamá foi eliminado sem somar nenhum ponto.
Na primeira rodada, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, em Dallas. No mesmo dia, o Gana surpreendeu e bateu o Panamá por 1 a 0, em Toronto.
Na segunda rodada, Inglaterra e Gana ficaram no empate sem gols, em Boston, resultado que adiou a definição das posições para a rodada final. No outro jogo, a Croácia venceu o Panamá por 1 a 0, com grande atuação do goleiro Dominik Livakovic, e se manteve viva na disputa por uma vaga direta.
Na rodada decisiva, disputada neste sábado, 27, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0, em Nova Jersey, com gols de Jude Bellingham e Harry Kane — que se tornou o maior artilheiro da história inglesa em Copas do Mundo — e fechou a fase de grupos com 7 pontos.
No outro confronto, a Croácia superou o Gana por 2 a 1, na Filadélfia, em um jogo emocionante: Petar Sučić abriu o placar, Derrick Luckassen empatou para os ganeses na etapa final, mas Vlašić decidiu a partida ao cabecear escanteio cobrado por Luka Modric.
Como líder do grupo, a Inglaterra enfrenta a RD do Congo na fase de 16 avos de final, na quarta-feira, 1º de julho, às 13h (horário de Brasília). Já a Croácia, segunda colocada, joga contra Portugal na quinta-feira, 2 de julho, às 20h.
O Gana, classificado entre os melhores terceiros, enfrenta a Colômbia na sexta-feira, 3 de julho, às 22h30.
Com informações da EXAME.