Vagas que pedem IA disparam, e saber usar as ferramentas já pesa na contratação em todas as áreas

Saber usar inteligência artificial passou a constar em descrições de vagas de áreas que não tinham relação direta com tecnologia. No levantamento Habilidades em Alta 2026, o LinkedIn lista o letramento em IA entre as competências em crescimento em vendas, educação, recursos humanos e finanças.

Letramento em IA é a capacidade de entender o que a tecnologia faz, usá-la com critério e avaliar o que ela entrega. Não exige saber programar. Um exemplo é o analista de marketing que pede a uma ferramenta de IA generativa o rascunho de um relatório e confere os dados antes de enviá-lo.

O uso estratégico da inteligência artificial exige mais do que dominar ferramentas. No Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, profissionais exploram aplicações práticas e os fundamentos da tecnologia. Matrículas abertas!

O que as vagas já mostram

Um levantamento da EXAME apontou que, em março de 2026, 10,3% das vagas de estágio anunciadas já citavam habilidades em IA. Entre os profissionais brasileiros, uma pesquisa da Adapta indica que 53,8% querem treinamentos práticos, com aplicação imediata nos fluxos de trabalho.

A cobrança também cresce entre os gestores. Segundo a DataCamp, em consulta a 500 líderes de grandes empresas, 72% consideram o letramento em IA importante no dia a dia e 59% relatam lacuna de habilidades na área.

O que se espera em cada nível

Os anúncios permitem separar a exigência em três patamares.

Nível básico: usar com critério

Voltado a quem aplica a IA em tarefas rotineiras. Espera-se que o profissional saiba escrever instruções claras, os chamados prompts, e revisar as respostas, já que sistemas generativos podem errar. Também entram noções de privacidade, como não inserir dados sigilosos em ferramentas abertas.

Um exemplo é o assistente administrativo que usa a IA para resumir atas de reunião e confere o texto antes de distribuí-lo.

Nível intermediário: integrar aos processos

Aqui, a IA deixa de servir a tarefas isoladas e passa a otimizar processos. A Adapta aponta análise de dados com IA (44,6%) e engenharia de prompt (43%) entre as habilidades em alta.

Um exemplo é o analista financeiro que automatiza a consolidação de planilhas e interpreta os resultados.

Se você quer sair na frente e dominar inteligência artificial de forma prática, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME é o próximo passo. São 4 aulas online por R$ 37. Garanta sua vaga!

Nível avançado: decidir e liderar

Gestores e especialistas costumam ser cobrados por visão estratégica: escolher onde aplicar IA, medir resultados e definir regras de uso e governança. Um exemplo é o gerente de RH que estabelece critérios para o uso de IA na triagem de currículos.

Em funções técnicas, entram ainda o desenvolvimento e a integração de modelos aos produtos e processos da empresa.

Como se preparar

O caminho mais citado é a prática guiada: testar ferramentas em tarefas reais, documentar os resultados e atualizar o currículo e o perfil profissional com projetos concretos. Segundo dados da Lightcast divulgados pela Fast Company, vagas que exigem ao menos uma habilidade em IA oferecem salários 28% superiores à média.

O que esperar do mercado

O Fórum Econômico Mundial estima que cerca de 70% das habilidades exigidas no trabalho passarão por mudanças significativas até 2030 por influência da IA. A tendência é que as descrições de vagas incorporem critérios de uso da tecnologia em mais funções e níveis de senioridade.

Prepare-se para incorporar a inteligência artificial à sua rotina profissional com uma formação objetiva e prática. Faça o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, em quatro aulas online, por R$ 37. Inscreva-se agora!

QUERO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IA