Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo K

O Grupo K da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com a Colômbia na liderança e Portugal também classificado, em segundo lugar.

A RD do Congo avançou em terceiro, com a melhor campanha entre todos os terceiros colocados do torneio, enquanto o Uzbequistão, em sua primeira Copa do Mundo, foi eliminado.

Como foram os jogos do grupo

Na primeira rodada, Portugal e RD do Congo empataram por 1 a 1, em Houston — João Neves abriu o placar para os portugueses, mas Yoane Wissa buscou o empate ainda no primeiro tempo. No mesmo dia, a Colômbia estreou com vitória sobre o Uzbequistão por 3 a 1, na Cidade do México.

Na segunda rodada, Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0, com dois gols de Cristiano Ronaldo — que se tornou o primeiro jogador a balançar as redes em seis edições diferentes de Mundiais — além de gols de Nuno Mendes, Rafael Leão e um contra dos uzbeques. No outro confronto, a Colômbia assumiu a liderança da chave ao vencer a RD do Congo por 1 a 0, em Guadalajara, com gol de Daniel Muñoz.

Na rodada decisiva, disputada neste sábado, 27, Colômbia e Portugal empataram sem gols, em Miami — resultado que garantiu a liderança aos colombianos, já que um empate era suficiente para a equipe sul-americana. No outro jogo, a RD do Congo derrotou o Uzbequistão por 3 a 1, em Atlanta, e garantiu vaga inédita no mata-mata como uma das melhores terceiras colocadas — a primeira vitória da seleção congolesa na história das Copas do Mundo.

Classificação final do Grupo K

1º — Colômbia — 7 pontos

— 7 pontos 2º — Portugal — 5 pontos

— 5 pontos 3º — RD do Congo — 4 pontos (melhor campanha entre os terceiros colocados)

— 4 pontos (melhor campanha entre os terceiros colocados) 4º — Uzbequistão — 0 ponto (eliminado)

Os próximos passos das seleções classificadas

Como líder do grupo, a Colômbia enfrenta a Gana na fase de 16 avos de final, na sexta-feira, 3 de julho, às 22h30 (horário de Brasília). Já Portugal, segundo colocado, joga contra a Croácia na quinta-feira, 2 de julho, às 20h.

A RD do Congo, classificada com a melhor campanha entre os terceiros, enfrenta a Inglaterra na quarta-feira, 1º de julho, às 13h.