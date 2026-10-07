'Diga não a quase tudo': a lição de Warren Buffett que vai proteger a sua agenda e carreira

Warren Buffett: aposentado da função de CEO, “Oráculo” de Omaha deixa decisões de investimentos nas mãos de Greg Abel (Johannes Eisele/AFP/Getty Images)
Redatora
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16h40.
RESUMO | Uma das frases mais citadas de Warren Buffett diz que pessoas realmente bem-sucedidas dizem não a quase tudo. Em artigo na revista americana Inc., o coach executivo Marcel Schwantes argumenta que a lição vai além de proteger a própria agenda: cada "sim" gera trabalho para outras pessoas, e organizações que nunca recusam nada acabam sem prioridade nenhuma. Ele sugere uma pergunta simples para cada nova tarefa, o que vai sair da lista para abrir espaço, e lembra que dizer não exige coragem para decepcionar alguém. É aí que a inteligência emocional entra em cena.
"A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas é que as realmente bem-sucedidas dizem não a quase tudo." A frase, atribuída a Warren Buffett, costuma ser lida como um conselho de produtividade: proteja seu tempo e foque no que importa. Para o coach executivo Marcel Schwantes, essa leitura deixa de fora a lição mais importante.
Em artigo publicado na revista americana Inc., Schwantes, que escreve sobre liderança, argumenta que todo "sim" tem um custo, e quase nunca é quem diz sim que paga. A lição, diz ele, fica mais importante à medida que a pessoa sobe na carreira, mas o raciocínio vale para quem está começando e já se pergunta se pode recusar uma tarefa.
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Segundo Schwantes, líderes costumam ser bons em somar: mais uma iniciativa, mais uma reunião importante, mais um processo novo. São bem piores em subtrair. Quando alguém no topo aprova uma nova prioridade, a decisão desce pela empresa. Alguém precisa participar das reuniões, montar a apresentação e acompanhar os números, tudo isso somado ao que foi aprovado no trimestre anterior e nunca foi oficialmente cancelado.
O resultado, escreve o coach, é uma empresa com 12 "prioridades máximas", o que na prática significa não ter prioridade nenhuma.
Para Schwantes, liderar inclui decidir para onde os recursos não vão. Ele cita artigos da Harvard Business Review que tratam do mesmo problema: empresas têm dificuldade de encerrar projetos mesmo depois que eles deixam de fazer sentido para a estratégia, e muitas sabem que têm projetos demais, mas não cortam nenhum. O efeito é uma execução mais lenta e uma estratégia mais confusa.
O coach dá um nome a esse comportamento: acúmulo organizacional. Executivos falam em foco, mas recompensam quem acrescenta coisas.
A sugestão prática de Schwantes é criar um hábito. Sempre que uma nova prioridade importante for aprovada, perguntar o que vai deixar de ser feito para abrir espaço, e não aceitar respostas vagas. Além de "como fazemos mais?", vale perguntar também "por que ainda estamos fazendo isso?".
No começo da carreira, nem sempre cabe a você decidir o que sai da lista. Mas a mesma lógica pode virar uma conversa com o chefe. Em vez de aceitar em silêncio a quinta demanda da semana, perguntar qual delas deve ficar para depois. A conversa mostra que você leva o trabalho a sério e devolve a decisão para quem tem a visão do todo.
O ponto mais difícil, segundo o coach, é emocional. Quanto mais alguém cresce, mais pedidos recebe de clientes, colegas, investidores e parceiros. Quem tenta agradar a todos acaba decepcionando quase todo mundo, porque espalha a energia em tantas frentes que não executa nenhuma bem.
Por isso, dizer não exige o que Schwantes chama de coragem de liderança para decepcionar pessoas. É a parte em que a inteligência emocional pesa mais do que qualquer técnica de produtividade: tolerar o desconforto de frustrar alguém, comunicar a recusa com clareza e manter a relação de pé depois dela.
Para o coach, o ponto de Buffett não é passar o dia recusando pedidos. É ter clareza sobre o que importa, para que as outras decisões fiquem mais fáceis. Às vezes, a resposta mais estratégica é só uma palavra.
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