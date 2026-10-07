'Diga não a quase tudo': a lição de Warren Buffett que vai proteger a sua agenda e carreira

RESUMO | Uma das frases mais citadas de Warren Buffett diz que pessoas realmente bem-sucedidas dizem não a quase tudo. Em artigo na revista americana Inc., o coach executivo Marcel Schwantes argumenta que a lição vai além de proteger a própria agenda: cada "sim" gera trabalho para outras pessoas, e organizações que nunca recusam nada acabam sem prioridade nenhuma. Ele sugere uma pergunta simples para cada nova tarefa, o que vai sair da lista para abrir espaço, e lembra que dizer não exige coragem para decepcionar alguém. É aí que a inteligência emocional entra em cena.

"A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas é que as realmente bem-sucedidas dizem não a quase tudo." A frase, atribuída a Warren Buffett, costuma ser lida como um conselho de produtividade: proteja seu tempo e foque no que importa. Para o coach executivo Marcel Schwantes, essa leitura deixa de fora a lição mais importante.

Em artigo publicado na revista americana Inc., Schwantes, que escreve sobre liderança, argumenta que todo "sim" tem um custo, e quase nunca é quem diz sim que paga. A lição, diz ele, fica mais importante à medida que a pessoa sobe na carreira, mas o raciocínio vale para quem está começando e já se pergunta se pode recusar uma tarefa.

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Quem paga pelo "sim"

Segundo Schwantes, líderes costumam ser bons em somar: mais uma iniciativa, mais uma reunião importante, mais um processo novo. São bem piores em subtrair. Quando alguém no topo aprova uma nova prioridade, a decisão desce pela empresa. Alguém precisa participar das reuniões, montar a apresentação e acompanhar os números, tudo isso somado ao que foi aprovado no trimestre anterior e nunca foi oficialmente cancelado.

O resultado, escreve o coach, é uma empresa com 12 "prioridades máximas", o que na prática significa não ter prioridade nenhuma.

Dizer não também é decidir

Para Schwantes, liderar inclui decidir para onde os recursos não vão. Ele cita artigos da Harvard Business Review que tratam do mesmo problema: empresas têm dificuldade de encerrar projetos mesmo depois que eles deixam de fazer sentido para a estratégia, e muitas sabem que têm projetos demais, mas não cortam nenhum. O efeito é uma execução mais lenta e uma estratégia mais confusa.

O coach dá um nome a esse comportamento: acúmulo organizacional. Executivos falam em foco, mas recompensam quem acrescenta coisas.

A pergunta que abre espaço

A sugestão prática de Schwantes é criar um hábito. Sempre que uma nova prioridade importante for aprovada, perguntar o que vai deixar de ser feito para abrir espaço, e não aceitar respostas vagas. Além de "como fazemos mais?", vale perguntar também "por que ainda estamos fazendo isso?".

No começo da carreira, nem sempre cabe a você decidir o que sai da lista. Mas a mesma lógica pode virar uma conversa com o chefe. Em vez de aceitar em silêncio a quinta demanda da semana, perguntar qual delas deve ficar para depois. A conversa mostra que você leva o trabalho a sério e devolve a decisão para quem tem a visão do todo.

Coragem para decepcionar

O ponto mais difícil, segundo o coach, é emocional. Quanto mais alguém cresce, mais pedidos recebe de clientes, colegas, investidores e parceiros. Quem tenta agradar a todos acaba decepcionando quase todo mundo, porque espalha a energia em tantas frentes que não executa nenhuma bem.

Por isso, dizer não exige o que Schwantes chama de coragem de liderança para decepcionar pessoas. É a parte em que a inteligência emocional pesa mais do que qualquer técnica de produtividade: tolerar o desconforto de frustrar alguém, comunicar a recusa com clareza e manter a relação de pé depois dela.

Para o coach, o ponto de Buffett não é passar o dia recusando pedidos. É ter clareza sobre o que importa, para que as outras decisões fiquem mais fáceis. Às vezes, a resposta mais estratégica é só uma palavra.

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