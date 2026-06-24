Copa do Mundo 2026 chega a 3 milhões de torcedores nos estádios

Vista geral do jogo entre Panamá e Croácia, realizado em Toronto, que registrou 100% de ocupação (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))
Repórter
Publicado em 24 de junho de 2026 às 12h53.
Os 48 jogos das duas primeiras rodadas da fase de grupos da Copa do Mundo chegaram ao fim na madrugada desta quarta-feira, 24, chegando a 3 milhões de torcedores e uma taxa de ocupação próxima de 100%.
Os números contrariam as críticas que se formaram antes do início da competição com relação aos altos preços dos ingressos, que em alguns jogos envolvendo Brasil, EUA e Portugal chegaram a 1.600 dólares. Os dados são da própria Fifa.
O número total de bilhetes comercializados é de 3.072.164 milhões, que dá uma média de 64.003 pessoas por jogo, com taxa de ocupação é de 99,6%. Na primeira rodada, o torneio levou 1.572.584 torcedores às arquibancadas, enquanto na segunda rodada teve uma leve queda, com 1.499.580 espectadores.
Por outro lado, os jogos da 2ª rodada tiveram mais jogos com 100% de ocupação - 15 das 24 partidas; na 1ª rodada foram 6 dos 24 jogos, totalizando 21 partidas com ocupação completa.
"Os números da primeira rodada mostram que, em eventos de grande apelo, a percepção de valor muitas vezes supera a sensibilidade ao preço. Mesmo diante de ingressos mais caros, a demanda permaneceu extremamente elevada, o que demonstra a força do produto Copa do Mundo e a capacidade do mercado de absorver estratégias mais sofisticadas de precificação", diz Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças do futebol.
Entre os estádios com a maior capacidade na competição, o estádio Azteca, no México, foi o que recebeu os dois melhores públicos da competição: na abertura do Mundial, México 2 x 0 África do Sul, e Uzbequistão 1 x 3 Colômbia, ambos com 80.824 torcedores.
Para executivos especializados neste segmento, um dos fatores de sucesso é que a Copa do Mundo 2026 adotou o sistema de preços dinâmicos para a definição do valor dos ingressos.
Na prática, o valor das entradas varia de acordo com a demanda, podendo sofrer alterações para cima, com a alta procura, ou para baixo, em caso de baixa demanda. O modelo já é utilizado em eventos dos esportes norte-americanos - como no Super Bowl - e, para a Copa do Mundo, tem resultado em altos preços, com entradas que já viram o valor triplicar e ultrapassar a casa dos R$ 161 mil para a final.
Os jogos de segunda-feira foram os que atingiram a maior totalidade até o momento, com um total de 288,007 mil torcedores presentes nos quatro jogos da rodada: Argentina x Áustria, França x Egito, Noruega x Senegal e Jordânia x Argélia. Até então, o recorde havia sido na terça-feira, 16, com 281.233 torcedores em um dos grupos da Copa.
Antes disso, o recorde havia sido de 277.070 torcedores registrados em 28 de junho de 1994, quando a última rodada da fase de grupos do Mundial disputado nos Estados Unidos reuniu o maior público diário até então.
"Nenhum país do mundo recebeu tantas pessoas, de tantos países diferentes, desde a sua independência, e não seria diferente no maior evento esportivo do mundo. A Copa de 1994 foi um marco na história do torneio, e essa será também. Vão mais uma vez mostrar que nenhum país pode acolher tantos, se tantos lugares, quanto eles", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana
A forte presença do público latino tem chamado a atenção dos americanos. Os jogos com Brasil, Argentina, Uruguai, Equador e Colômbia registraram uma presença maciça de torcedores nas arenas. A EXAME esteve na Fan Fest em Miami e presenciou a "invasão latina", com destaque para os colombianos. A seleção de James Rodriguez, Árias e Luis Diaz bateu a República Democrática do Congo por 1 a 0 e já garantiu vaga na próxima fase.
“Os bons números da América do Sul na busca por ingressos para a Copa do Mundo não é apenas paixão esportiva — é um fenômeno de comportamento de consumo. Futebol, aqui, é identidade cultural, pertencimento e investimento emocional de longo prazo. O torcedor sul-americano atravessa fronteiras e transforma a Copa em prioridade financeira, porque assistir a Seleção no Mundial é viver um ativo simbólico que não se repete", aponta Bruno Brum, CMO da Agência End to End, hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.
1-México 2 x 0 África do Sul
Estádio: Azteca, MEX
Público: 80.824
Capacidade: 80.824
Ocupação: 100%
2-Uzbequistão 1 x 3 Colômbia
Estádio: Azteca, MEX
Público: 80.824
Capacidade: 80.824
Ocupação: 100%
3-Brasil 1 x 1 Marrocos
Estádio: Nova Jersey, EUA
Público: 80.663
Capacidade: 80.663
Ocupação: 100%
4-Noruega 3x2 Senegal
Estádio: Nova Jersey, EUA
Público: 80.663
Capacidade: 80.663
Ocupação: 100%
5-França 3 x 1 Senegal
Estádio: Nova Jersey, EUA
Público: 80.545
Capacidade: 80.663
Ocupação: 99,9%
5-Argentina 2x0 Áustria
Estádio: Dallas, EUA
Público: 70.649
Capacidade: 70.649
Ocupação: 100%
6-Estados Unidos 4x1 Paraguai
Estádio: Los Angeles, EUA
Público: 70.492
Capacidade: 70.492
Ocupação: 100%
7-Inglaterra 4 x 2 Croácia
Estádio: Dallas, EUA
Público: 70.389
Capacidade: 70.649
Ocupação: 99,6%
8-Irã 2x2 Nova Zelândia
Estádio: Los Angeles, EUA
Público: 70.108
Capacidade: 70.492
Ocupação: 99,5%
9-Holanda 2x2 Japão
Estádio: Dallas, EUA
Público: 69.285
Capacidade: 70.649
Ocupação: 98,1%
10-Argentina 3x0 Argélia
Estádio: Kansas City, EUA
Público: 69.045
Capacidade: 69.045
Ocupação: 100%