Copa do Mundo 2026 chega a 3 milhões de torcedores nos estádios

Os 48 jogos das duas primeiras rodadas da fase de grupos da Copa do Mundo chegaram ao fim na madrugada desta quarta-feira, 24, chegando a 3 milhões de torcedores e uma taxa de ocupação próxima de 100%.

Os números contrariam as críticas que se formaram antes do início da competição com relação aos altos preços dos ingressos, que em alguns jogos envolvendo Brasil, EUA e Portugal chegaram a 1.600 dólares. Os dados são da própria Fifa.

Média de 64 mil pessoas por jogo

O número total de bilhetes comercializados é de 3.072.164 milhões, que dá uma média de 64.003 pessoas por jogo, com taxa de ocupação é de 99,6%. Na primeira rodada, o torneio levou 1.572.584 torcedores às arquibancadas, enquanto na segunda rodada teve uma leve queda, com 1.499.580 espectadores.

Por outro lado, os jogos da 2ª rodada tiveram mais jogos com 100% de ocupação - 15 das 24 partidas; na 1ª rodada foram 6 dos 24 jogos, totalizando 21 partidas com ocupação completa.

"Os números da primeira rodada mostram que, em eventos de grande apelo, a percepção de valor muitas vezes supera a sensibilidade ao preço. Mesmo diante de ingressos mais caros, a demanda permaneceu extremamente elevada, o que demonstra a força do produto Copa do Mundo e a capacidade do mercado de absorver estratégias mais sofisticadas de precificação", diz Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças do futebol.

Entre os estádios com a maior capacidade na competição, o estádio Azteca, no México, foi o que recebeu os dois melhores públicos da competição: na abertura do Mundial, México 2 x 0 África do Sul, e Uzbequistão 1 x 3 Colômbia, ambos com 80.824 torcedores.

Para executivos especializados neste segmento, um dos fatores de sucesso é que a Copa do Mundo 2026 adotou o sistema de preços dinâmicos para a definição do valor dos ingressos.

Na prática, o valor das entradas varia de acordo com a demanda, podendo sofrer alterações para cima, com a alta procura, ou para baixo, em caso de baixa demanda. O modelo já é utilizado em eventos dos esportes norte-americanos - como no Super Bowl - e, para a Copa do Mundo, tem resultado em altos preços, com entradas que já viram o valor triplicar e ultrapassar a casa dos R$ 161 mil para a final.

Segunda-feira com estádios cheios

Os jogos de segunda-feira foram os que atingiram a maior totalidade até o momento, com um total de 288,007 mil torcedores presentes nos quatro jogos da rodada: Argentina x Áustria, França x Egito, Noruega x Senegal e Jordânia x Argélia. Até então, o recorde havia sido na terça-feira, 16, com 281.233 torcedores em um dos grupos da Copa. Antes disso, o recorde havia sido de 277.070 torcedores registrados em 28 de junho de 1994, quando a última rodada da fase de grupos do Mundial disputado nos Estados Unidos reuniu o maior público diário até então.

"Nenhum país do mundo recebeu tantas pessoas, de tantos países diferentes, desde a sua independência, e não seria diferente no maior evento esportivo do mundo. A Copa de 1994 foi um marco na história do torneio, e essa será também. Vão mais uma vez mostrar que nenhum país pode acolher tantos, se tantos lugares, quanto eles", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana

Partida entre França e Iraque foi interrompida por 1h30 em razão do protocolo de tempestade. Mesmo assim, a Copa teve seu dia com mais público em todos os tempos (Mauro PIMENTEL / AFP)

A forte presença do público latino tem chamado a atenção dos americanos. Os jogos com Brasil, Argentina, Uruguai, Equador e Colômbia registraram uma presença maciça de torcedores nas arenas. A EXAME esteve na Fan Fest em Miami e presenciou a "invasão latina", com destaque para os colombianos. A seleção de James Rodriguez, Árias e Luis Diaz bateu a República Democrática do Congo por 1 a 0 e já garantiu vaga na próxima fase.

“Os bons números da América do Sul na busca por ingressos para a Copa do Mundo não é apenas paixão esportiva — é um fenômeno de comportamento de consumo. Futebol, aqui, é identidade cultural, pertencimento e investimento emocional de longo prazo. O torcedor sul-americano atravessa fronteiras e transforma a Copa em prioridade financeira, porque assistir a Seleção no Mundial é viver um ativo simbólico que não se repete", aponta Bruno Brum, CMO da Agência End to End, hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

Confira o Top-10 com os melhores públicos até o fim da 2ª rodada:

1-México 2 x 0 África do Sul

Estádio: Azteca, MEX

Público: 80.824

Capacidade: 80.824

Ocupação: 100%

2-Uzbequistão 1 x 3 Colômbia

Estádio: Azteca, MEX

Público: 80.824

Capacidade: 80.824

Ocupação: 100%

3-Brasil 1 x 1 Marrocos

Estádio: Nova Jersey, EUA

Público: 80.663

Capacidade: 80.663

Ocupação: 100%

4-Noruega 3x2 Senegal

Estádio: Nova Jersey, EUA

Público: 80.663

Capacidade: 80.663

Ocupação: 100%

5-França 3 x 1 Senegal

Estádio: Nova Jersey, EUA

Público: 80.545

Capacidade: 80.663

Ocupação: 99,9%

5-Argentina 2x0 Áustria

Estádio: Dallas, EUA

Público: 70.649

Capacidade: 70.649

Ocupação: 100%

6-Estados Unidos 4x1 Paraguai

Estádio: Los Angeles, EUA

Público: 70.492

Capacidade: 70.492

Ocupação: 100%

7-Inglaterra 4 x 2 Croácia

Estádio: Dallas, EUA

Público: 70.389

Capacidade: 70.649

Ocupação: 99,6%

8-Irã 2x2 Nova Zelândia

Estádio: Los Angeles, EUA

Público: 70.108

Capacidade: 70.492

Ocupação: 99,5%

9-Holanda 2x2 Japão

Estádio: Dallas, EUA

Público: 69.285

Capacidade: 70.649

Ocupação: 98,1%

10-Argentina 3x0 Argélia

Estádio: Kansas City, EUA

Público: 69.045

Capacidade: 69.045

Ocupação: 100%