Esporte

Copa do Brasil: jogos da 2ª fase de hoje; onde assistir

A segunda fase da Copa do Brasil segue nesta quarta, com 11 jogos a partir das 19h e transmissões divididas entre GeTV, Amazon Prime, Premiere e SporTV

Copa do Brasil: confrontos seguem hoje por vaga na terceira fase do torneio (Esportes/Exame)

Renan Rodrigues
Freelancer

Publicado em 4 de março de 2026 às 15h36.

A Copa do Brasil tem sequência nesta quarta-feira, 04, com 11 partidas da segunda fase, em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a vaga é definida nos pênaltis.

Entre os 22 clubes participantes desta fase, seis disputam a Série B em 2026: Athletic, Avaí, Cuiabá, América-MG, Vila Nova e Operário. Outros dois estão na Série C: Volta Redonda e Itabaiana. Já a Série D reúne 13 equipes: Manaus, Rio Branco, Betim, Tuna Luso, Santa Catarina, Velo Clube, Lagarto, Manauara, Nova Iguaçu, Tocantinópolis, Capital, Ivinhema e Tirol.

Onde assistir os jogos de hoje pela Copa do Brasil

19h

  • Velo Clube (SP) x Vila Nova (GO)
  • Nova Iguaçu (RJ) x Lagarto (SE)

19h30

  • Tuna Luso (PA) x Tocantinópolis (TO) - Transmissão pela GeTV
  • Betim (MG) x Operário (PR)
  • Capital (TO) x Manaus (AM)
  • Avaí (SC) x Porto Vitória (ES) - Transmissão pela Amazon Prime

20h

  • Rio Branco (ES) x Athletic - Transmissão pela GeTV
  • Santa Catarina (SC) x Cuiabá

20h30

  • Ivinhema (MS) x Volta Redonda
  • Manauara (AM) x Itabaiana

21h30

  • América (MG) x Tirol (CE) - Transmissão pela Premiere e SporTV

Partidas de ontem pela segunda fase da Copa do Brasil

• CRB 6 X 0 Porto Sport Club

O CRB foi dominante do início ao fim e transformou o duelo em goleada: 6 a 0 sobre o Porto Sport Club, resultado que confirmou a classificação sem sustos e reforçou a força do time em jogos decisivos, principalmente atuando em casa. A equipe impôs ritmo alto, definiu o placar cedo e manteve a intensidade até o fim, sem dar margem para reação do adversário.


• Figueirense 1 x 0 Azuriz

Já o Figueirense venceu o Azuriz por 1 a 0 em um confronto mais equilibrado e de pouca margem de erro. O Alvinegro catarinense controlou o jogo com mais segurança defensiva, aproveitou a chance que teve para marcar e segurou a pressão final para avançar na competição.

