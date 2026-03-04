Copa do Brasil: jogos da 2ª fase de hoje; onde assistir

Copa do Brasil: confrontos seguem hoje por vaga na terceira fase do torneio (Esportes/Exame)
Publicado em 4 de março de 2026 às 15h36.
A Copa do Brasil tem sequência nesta quarta-feira, 04, com 11 partidas da segunda fase, em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a vaga é definida nos pênaltis.
Entre os 22 clubes participantes desta fase, seis disputam a Série B em 2026: Athletic, Avaí, Cuiabá, América-MG, Vila Nova e Operário. Outros dois estão na Série C: Volta Redonda e Itabaiana. Já a Série D reúne 13 equipes: Manaus, Rio Branco, Betim, Tuna Luso, Santa Catarina, Velo Clube, Lagarto, Manauara, Nova Iguaçu, Tocantinópolis, Capital, Ivinhema e Tirol.
19h
19h30
20h
20h30
21h30
• CRB 6 X 0 Porto Sport Club
O CRB foi dominante do início ao fim e transformou o duelo em goleada: 6 a 0 sobre o Porto Sport Club, resultado que confirmou a classificação sem sustos e reforçou a força do time em jogos decisivos, principalmente atuando em casa. A equipe impôs ritmo alto, definiu o placar cedo e manteve a intensidade até o fim, sem dar margem para reação do adversário.
• Figueirense 1 x 0 Azuriz
Já o Figueirense venceu o Azuriz por 1 a 0 em um confronto mais equilibrado e de pouca margem de erro. O Alvinegro catarinense controlou o jogo com mais segurança defensiva, aproveitou a chance que teve para marcar e segurou a pressão final para avançar na competição.