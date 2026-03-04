Copa do Brasil: jogos da 2ª fase de hoje; onde assistir

A Copa do Brasil tem sequência nesta quarta-feira, 04, com 11 partidas da segunda fase, em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a vaga é definida nos pênaltis.

Entre os 22 clubes participantes desta fase, seis disputam a Série B em 2026: Athletic, Avaí, Cuiabá, América-MG, Vila Nova e Operário. Outros dois estão na Série C: Volta Redonda e Itabaiana. Já a Série D reúne 13 equipes: Manaus, Rio Branco, Betim, Tuna Luso, Santa Catarina, Velo Clube, Lagarto, Manauara, Nova Iguaçu, Tocantinópolis, Capital, Ivinhema e Tirol.

Onde assistir os jogos de hoje pela Copa do Brasil

19h

Velo Clube (SP) x Vila Nova (GO)

Nova Iguaçu (RJ) x Lagarto (SE)

19h30

Tuna Luso (PA) x Tocantinópolis (TO) - Transmissão pela GeTV

Betim (MG) x Operário (PR)

Capital (TO) x Manaus (AM)

Avaí (SC) x Porto Vitória (ES) - Transmissão pela Amazon Prime

20h

Rio Branco (ES) x Athletic - Transmissão pela GeTV

Santa Catarina (SC) x Cuiabá

20h30

Ivinhema (MS) x Volta Redonda

Manauara (AM) x Itabaiana

21h30

América (MG) x Tirol (CE) - Transmissão pela Premiere e SporTV

Partidas de ontem pela segunda fase da Copa do Brasil

• CRB 6 X 0 Porto Sport Club

O CRB foi dominante do início ao fim e transformou o duelo em goleada: 6 a 0 sobre o Porto Sport Club, resultado que confirmou a classificação sem sustos e reforçou a força do time em jogos decisivos, principalmente atuando em casa. A equipe impôs ritmo alto, definiu o placar cedo e manteve a intensidade até o fim, sem dar margem para reação do adversário.



• Figueirense 1 x 0 Azuriz

Já o Figueirense venceu o Azuriz por 1 a 0 em um confronto mais equilibrado e de pouca margem de erro. O Alvinegro catarinense controlou o jogo com mais segurança defensiva, aproveitou a chance que teve para marcar e segurou a pressão final para avançar na competição.

