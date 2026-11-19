As pausas para hidratação podem voltar a fazer parte da rotina dos jogos da Copa do Mundo de 2030. Documentos da Fifa enviados a empresas interessadas nos direitos de transmissão do torneio incluem a possibilidade de venda de espaços publicitários durante essas interrupções, um indicativo de que o modelo utilizado no Mundial de 2026 poderá ser mantido.

A informação foi divulgada pelo The Athletic e pelo jornal britânico The Guardian, que teve acesso aos documentos da concorrência pelos direitos de transmissão. Apesar da sinalização, a entidade máxima do futebol afirma que ainda não tomou uma decisão sobre a adoção das pausas na próxima edição do torneio.

A Copa de 2030 será disputada majoritariamente em Espanha, Portugal e Marrocos, com três partidas comemorativas também previstas para Argentina, Paraguai e Uruguai. A possibilidade de manter as interrupções envolve tanto a discussão sobre o bem-estar dos atletas quanto o interesse comercial das emissoras.

Como funcionaram as pausas para hidratação na Copa de 2026?

A Fifa introduziu o modelo de forma obrigatória no Mundial de 2026. Em todas as 104 partidas, o árbitro interrompeu o jogo por três minutos aos 22 minutos de cada tempo, independentemente da temperatura, das condições climáticas ou da existência de cobertura e ar-condicionado nos estádios.

A justificativa oficial foi proteger a saúde dos jogadores e garantir condições iguais para todas as seleções. A medida também foi influenciada pelos problemas enfrentados durante o Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos, quando o calor provocou interrupções em aproximadamente 60% das partidas.

A decisão, entretanto, dividiu opiniões. Enquanto a Fifa defendeu a iniciativa como uma medida de proteção aos atletas, torcedores e integrantes do futebol criticaram as interrupções por quebrarem o ritmo das partidas. As pausas também abriram espaço para que as emissoras exibissem comerciais durante as transmissões.

Por que as pausas interessam às emissoras?

O aspecto comercial ganhou relevância na discussão sobre a permanência da medida. Segundo levantamento citado pelo The Guardian, com base em informações do The Hollywood Reporter, os intervalos para hidratação poderiam gerar entre US$ 2 milhões e US$ 9 milhões (cerca de R$ 10,6 milhões a R$ 47,7 milhões) em receitas publicitárias por partida.

A emissora norte-americana Fox, por exemplo, registrou US$ 835 milhões (aproximadamente R$ 4,4 bilhões) em receita publicitária durante o Mundial de 2026, de acordo com a empresa de análise de vendas de mídia Guideline. O valor corresponde ao resultado comercial geral da cobertura do torneio, e não exclusivamente aos anúncios veiculados nas pausas.

A Fifa não obteve receita adicional direta com os comerciais exibidos durante as interrupções de 2026, uma vez que os contratos de transmissão já estavam firmados. Ainda assim, a possibilidade de explorar esses espaços pode aumentar o interesse das emissoras e influenciar o valor dos próximos acordos.

Nos Estados Unidos, os direitos de transmissão da Copa de 2030 são estimados entre US$ 1,5 bilhão e US$ 2 bilhões (cerca de R$ 8 bilhões a R$ 10,6 bilhões). A disputa envolve plataformas de streaming e empresas tradicionais de televisão.

Fifa pode adotar outro modelo de pausa em 2030?

Os documentos analisados pelo The Guardian também mencionam a possibilidade de utilizar as chamadas cooling breaks, ou pausas para resfriamento. Diferentemente do modelo obrigatório de 2026, esse mecanismo prevê interrupções determinadas pelas condições climáticas.

O formato utilizado pela Uefa estabelece uma parada de 90 segundos a três minutos quando a temperatura no campo atinge 28 °C. A Fifa já adotou pausas desse tipo de maneira pontual em competições anteriores, antes de implementar o modelo padronizado no Mundial de 2026.

Segundo fontes ouvidas pelo The Guardian, os documentos enviados às emissoras foram elaborados para contemplar diferentes possibilidades de operação. A inclusão das pausas e de seus potenciais benefícios comerciais, portanto, não significa que a entidade tenha definido qual formato será utilizado.

A Fifa não confirmou a adoção das interrupções em 2030. A entidade também não pretende utilizar pausas obrigatórias para hidratação na Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.