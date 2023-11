Brasil fora da Copa? Veja quando acabam as Eliminatórias e os próximos jogos da seleção

A seleção brasileira sofreu uma derrota de 1 a 0 contra a Argentina na terça-feira, dia 21, em um jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Com o desempenho frustrante, a equipe comandada por Fernando Diniz caiu para a sexta posição na classificação e sua situação na disputa por uma vaga no Mundial ficou ainda mais complicada.

O Brasil vai ficar fora da Copa do Mundo 2026?

Por enquanto, o Brasil corre um grande risco de não disputar o torneio, devido às três derrotas consecutivas. O cenário se torna ainda mais delicado, porque a classificação para a Copa ocorre até a sexta colocação. Outro fator de peso é o aumento do número de participantes de 32 para 48, sendo que a região da América do Sul conta com apenas seis vagas — a sétima vai para repescagem.

Atualmente, a seleção brasileira ocupa a sexta colocação, com 7 pontos, bem perto da zona de exclusão da Copa. Enquanto a rival Argentina é a líder do grupo das Eliminatórias e contabiliza 15 pontos.

A repescagem para a Copa terá um formato inedito, pois serão seis países na disputa por duas vagas.

As equipes serão compostas pelas duas seleções mais bem classificadas no ranking da FIFA, que enfrentarão os vencedores dos confrontos entre os quatro times com as posições mais baixas no ranking.

Quando é o próximo jogo do Brasil pelas Eliminatórias?

A seleção brasileira volta a entrar em campo apenas em março de 2024, em amistosos contra a Inglaterra e Espanha.

Por outro lado, os jogos de qualificação para a Copa do Mundo de 2026 só serão retomados em setembro de 2024. Antes disso, entre 20 de junho e 14 de julho, haverá a Copa América, que será realizada nos Estados Unidos.