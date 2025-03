GP da China 2025 amplia experiência com “Cenário Duplo” e reforça influência de Xangai

O Grande Prêmio da China de Fórmula 1 Heineken 2025 acontece de 21 a 23 de março no Circuito Internacional de Xangai. A cerimônia de abertura foi realizada na noite do dia 20 no Salão de Recepções Mundial, marcando o início oficial do evento.

Desde 2004, Xangai sedia o Grande Prêmio da China de F1, consolidando o evento como uma referência esportiva com impacto global. Em 2025, a Fórmula 1 celebra 75 anos, e esta edição introduz o modelo de “cenário duplo”, ampliando a experiência dos espectadores.

F1 em Xangai: integração com cultura e turismo

A integração do evento com os setores cultural, comercial e turístico reforça a influência econômica de Xangai. A expectativa é de que 220 mil fãs, nacionais e internacionais, acompanhem a corrida, impulsionando o turismo e o comércio local.

Durante a cerimônia de abertura, a vice-prefeita de Xangai, Xie Dong, e o presidente e CEO da F1 Management, Stefano Domenicali, posicionaram o troféu no dispositivo de partida.

O céu sobre o rio Huangpu exibiu projeções comemorativas dos 75 anos da F1, acompanhadas pela iluminação dos edifícios de Lujiazui em Pudong e pela música tema da categoria, interpretada pela Orquestra Filarmônica de Xangai.

Festival de luzes e vídeo promocional celebram os 75 anos da F1

Como parte das atividades preliminares, o Festival Internacional de Luzes de Xangai, realizado de 7 a 9 de março, apresentou um espetáculo visual inspirado na F1 ao longo do Bund do rio Huangpu e das pontes icônicas da cidade, atraindo moradores e turistas.

O evento deste ano também marca o lançamento do vídeo promocional “SHANGHAI LET’S MEET (F1 em Xangai)” em 21 de março. A produção combina imagens da F1 com a história e marcos arquitetônicos de Xangai, reforçando sua identidade como cidade global.

Modelo de cenário duplo amplia experiência dos fãs

Xangai recebe os fãs da F1 com uma programação que vai além da pista. O modo de “cenário duplo” conecta o circuito ao North Bund, onde um calçadão temático de 600 metros oferece:

Exposições de carros

Apresentações culturais

Áreas gastronômicas

Lojas de produtos oficiais

Espaços interativos

A proposta permite que o público vivencie a atmosfera da corrida mesmo fora do autódromo, unindo esporte e experiência urbana.

A realização do Grande Prêmio fortalece a posição de Xangai como um dos principais centros esportivos e turísticos do mundo, ampliando o alcance da Fórmula 1 e impulsionando a economia local.