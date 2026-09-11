Pesquisa Futura: Lula tem 39,2% e Flávio Bolsonaro, 33,6%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida pelo primeiro turno da eleição presidencial de 2026. Segundo a pesquisa Futura Inteligência, divulgada nesta sexta-feira, 11, o mandatário registra 39,2% das intenções de voto no cenário estimulado.

Em segundo lugar, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pontua com 33,6%. Entre os demais nomes testados, Augusto Cury alcança 6,4%, seguido pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 4,4%, e Renan Santos (Missão), com 4,3%.

Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, mas segue como ‘concorrendo’ no TSE, aparece com 2,3% das intenções, enquanto o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), soma 0,7%. Rui Costa Pimenta (PCO) registrou 0,3%. Wilson Grassi (Democrata), 0,2%.

Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) aparecem com 0,1% cada, e Samara Martins (UP) não pontuou. O levantamento não considerou Clariana Barão (DC) no cenário estimulado. Votos brancos ou nulos somam 3,1%, e os que não sabem ou estão indecisos representam 5,2% da amostra.

A liderança de Lula no primeiro turno é significativamente impulsionada pelo voto feminino, segmento em que o petista atinge 46,6% contra 27,9% de Flávio Bolsonaro. O atual presidente também demonstra ampla vantagem entre os eleitores com 60 anos ou mais, alcançando 47,1% da preferência desse grupo demográfico.

Em contrapartida, o senador do PL exibe maior força no eleitorado masculino, em que assume a liderança com 39,9% contra 31,2% do petista. Flávio Bolsonaro também apresenta seu melhor desempenho competitivo na faixa etária de 35 a 44 anos, onde pontua com 42,5% contra 33,2% de Lula.

Lula e Flávio empatam na rejeição

No índice de rejeição, os líderes da pesquisa estão tecnicamente empatados. Lula é rejeitado por 45,8% dos eleitores, enquanto Flávio Bolsonaro tem 45,7%. Pablo Marçal e Renan Santos aparecem logo em seguida, rejeitados por 15,4% e 15,0%, respectivamente.

A gestão do Executivo federal também foi avaliada pelos respondentes. A administração do presidente Lula apresenta 51,2% de desaprovação, contra 45,4% de aprovação.

Em relação à qualidade do governo, 45% consideram a gestão ruim ou péssima, enquanto 36,4% a avaliam como ótima ou boa e 17,1% como regular.

Desaprovação do Congresso e STF

A pesquisa também mediu a percepção do eleitorado sobre os outros dois Poderes da República. De acordo com os dados, o Legislativo, representado pelo Congresso Nacional, é desaprovado por 60,4% dos entrevistados, enquanto apenas 26,8% aprovam o desempenho institucional dos parlamentares federais da Câmara e do Senado.

O Supremo Tribunal Federal (STF) também registra saldo negativo em sua avaliação pública. O levantamento indica que o STF possui 56,2% de desaprovação, ante 30,8% de aprovação dos eleitores, evidenciando um desgaste na imagem da corte junto à maioria da população.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 4 e 10 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02322/2026.