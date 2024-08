Após ataque cardíaco na Libertadores, estado de Izquierdo é 'irreversível', diz cônsul do Uruguai

O jogador uruguaio do Nacional, Juan Izquierdo, encontra-se em "estado crítico" nesta semana, quatro dias após ter sofrido um ataque cardíaco durante uma partida da Copa Libertadores, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo clube por meio do mais recente boletim médico.

Por outro lado, a situação do jogador Juan Izquierdo, do Nacional (URU), foi descrita como "praticamente irreversível" pela cônsul do Uruguai, Marta Echarte, que o visitou no Hospital Albert Einstein, na capital paulista.

Em entrevista à rádio Sport 890, de Montevidéu, Marta afirmou que o estado de saúde do atleta. Segundo ela, as próximas 48 horas serão decisivas para o futuro de Izquierdo.

“Estivemos com (Alejandro) Balbi, o presidente do Nacional, desde o início da manhã e, ultimamente, com a família, a esposa e os pais de Juan e também com os médicos. A situação é muito delicada, praticamente irreversível e estamos esperando para ver o que acontecerá nas próximas 48 horas”, disse.

E acrescentou: “A situação realmente não é nada animadora. O dano cerebral é o mais preocupante agora. Conversamos com os médicos e, no início, era um problema cardíaco, uma arritmia cardíaca, mas depois se complicou e houve uma progressão e envolvimento do cérebro, é o que diz o relatório médico. No momento, eles estão lhe dando assistência respiratória”.

Na noite desta segunda-feira, o Hospital Albert Einstein emitiu um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Juan Izquierdo. O comunicado informou que o jogador continua internado na UTI e seu quadro neurológico permanece crítico.

Qual é a situação de Juan Izquierdo?

O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional do Uruguai, apresentou uma piora em seu estado de saúde, conforme boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein neste domingo, 25. O jogador de 27 anos sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida entre São Paulo e Nacional, pela Copa Libertadores, realizada na última quinta-feira no Morumbi, e desde então está internado no hospital em São Paulo.

Familiares de Izquierdo viajaram ao Brasil para acompanhar de perto sua condição. Enquanto isso, sua esposa, Selena, permaneceu no Uruguai para cuidar do filho recém-nascido, de apenas 9 dias, e da filha do casal, de 8 anos.