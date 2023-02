Quer começar a esquiar? Confira dicas sobre o esporte e onde se hospedar

Praticante de esqui, Gabriela Silvarolli, Diretora de Marketing e Comercial da Corello, compartilhou um roteiro dos principais hotéis e pistas para a prática do esporte em Courchevel, além de dicas para quem está começando a explorar a atividade na neve.

"Courchevel é um dos lugares mais lindos que eu já visitei. Há 501,37 km de Paris, é um destino conhecido pelas suas pistas de esqui. Com algumas variedades de níveis, é indicada tanto para esquiadores profissionais, como também para os iniciantes. Suas pistas ficam na encosta norte de uma montanha, chamado La Saulire (a 2.700 metros de altitude) e são organizadas em níveis de dificuldade. A região faz parte do “Les Trois Vallées”, que significa “Os Três Vales”, e é a maior área "esquiável" interligada do mundo.

Além de Courchevel, os outros dois vales super conhecidos são Meribel e Val Dizer. Apesar de compartilharem a mesma área de esqui, cada estância tem a sua própria personalidade e altitude, oferecendo tipos de experiências diferentes.

Para quem está começando a se aventurar no esqui, Courchevel deve ser a sua primeira parada. Após pegar práticas, você pode explorar com mais facilidade os outros vales. Além disso, o legal de Courchevel é que muitos dos hotéis ficam localizadas nas próprias pistas, o que facilita muito o acesso. A estação possui quatro localidades: Courchevel 1300 (Le Praz), Courchevel 1550, Courchevel 1650 (Moriond) e Courchevel 1850, todas batizadas a partir de suas altitudes em metros.

A que eu mais amo é a Courchevel 1850. Mesmo sendo uma pista indicada apenas para profissionais, devido a sua dificuldade e altitude, a região é a mais animada, com diversos restaurantes, lojas e hotéis incríveis.

3 hotéis para se hospedar em Courchevel

Por ser uma região turística e muito frequentada, os hotéis oscilam bastante em faixas de preços, principalmente durante as altas temporadas.

Cheval Blanc Hotel

Um hotel super clássico, que faz parte do conglomerado do Grupo LVMH. Ele foi renovado e agora possui um bar incrível! Os quartos são excepcionais e te fazem sentir o aconchego de casa. Para quem quer aproveitar para descansar, vale uma visita no SPA maravilhoso da Guerlain. Ele é lindo e conta com piscina multissensorial, jacuzzi, sauna, hot-tube, entre outros.

Six Senses Hotels Resorts Spas

Este hotel possui apartamentos de vários tamanhos, com vários quartos, sendo perfeito para fechar em família ou em grupos maiores. Ele é super prático, dá para cozinhar e ter uma rotina mais parecida com a de sua casa. Todos têm shuttle para cidade - o que facilita muito na hora de sair para conhecer os pontos turísticos.

White 1921

Hotel super descolado e muito bem localizado. Fica em cima da loja da Louis Vitton, na região Courchevel 1850, além de possuir uma vista linda para o centro da cidade.

Dicas para quem quer começar a esquiar

Para os iniciantes, minha dica de início é praticar um ou dois dias com um professor ou instrutor. No resort eles oferecem esse treinamento. Ter o apoio de um instrutor capacitado é uma ótima maneira de aprender o básico e progredir rapidamente nas pistas.

Durante as aulas, você aprende as principais técnicas e o equilíbrio é extremamente importante. Sentir segurança também é uma dica muito valiosa para quem está começando a praticar o esporte. Olhar para frente ajuda a evitar quedas e tropeções na neve. E não deixe de usar todos os aparatos, como roupa especial, capacete e óculos."

