Milão recebe a primeira Casa Brasil nos Jogos de Inverno

Os Jogos de Inverno terão um espaço tropical em Milão. Pela primeira vez, o Brasil terá uma casa do Time Brasil na competição de esportes de gelo e neve. De 6 a 21 de fevereiro, a Casa Brasil Milão será o ponto de encontro oficial dos torcedores e um espaço de hospitalidade com experiências esportivas, gastronômicas e culturais.

Instalada na Casa Degli Artisti, em Milão, próxima ao Castelo Sforzesco, a Casa Brasil deve receber cerca de sete mil visitantes ao longo das duas semanas de competições. A iniciativa do Comitê Olímpico do Brasil (COB) busca ampliar a presença internacional do país por meio do esporte, da cultura e do relacionamento institucional, com impacto também em turismo e oportunidades de negócios.

“A primeira Casa Brasil em uma edição de Jogos Olímpicos de Inverno só se tornou possível graças ao esporte olímpico brasileiro e ao apoio dos nossos parceiros. Queríamos que cada detalhe refletisse a cultura e a forma como recebemos o público. Além de ser um espaço de celebração do Time Brasil, é também uma iniciativa estratégica de divulgação do país no exterior”, diz Manoela Penna, diretora de Comunicação, Marketing e Valores Olímpicos do COB.

Casa Brasil Milão: ponto de encontro oficial dos torcedores e um espaço de hospitalidade com experiências esportivas, gastronômicas e culturais (Jonne Roriz/Divulgação)

Os embaixadores da Casa Brasil serão Isabel Clark, ex-atleta do snowboard, Bruno Fratus, medalhista olímpico de bronze na natação, e Claudinei Quirino, medalhista olímpico de prata no atletismo e primeiro brasileiro a competir em Jogos Olímpicos de verão e de inverno, ao integrar a equipe de bobsled. Eles representam diferentes trajetórias do esporte brasileiro e participam da programação do espaço.

Durante o funcionamento, haverá transmissão das competições em telão e ativações como mesa de air rock, simulador de snowboard, estação de videogame, pista de curling e espaço para customização de patches e pins.

A programação cultural inclui desfile-performance com a estilista Alessa Migani, apresentação musical do snowboarder Pat Burgerer, shows de samba, workshop de forró, roda de capoeira e apresentação de escola de samba.

O artista plástico Eduardo Kobra criou três obras para a Casa Brasil, que estarão em exibição ao público durante o evento.

A gastronomia brasileira também fará parte da experiência. Raphael Rego, primeiro chef brasileiro a conquistar uma estrela Michelin fora do país, assina três pratos no menu do restaurante “Degustazione”, da Casa Degli Artisti. Entre as opções estão nhoque verde com molho de moqueca, barriga de porco com purê de feijão preto e farofa, e a sobremesa caipirinha tiramisù.

A Casa Brasil funcionará das 14h às 22h, com entrada gratuita, exceto às segundas-feiras, quando o espaço permanecerá fechado.

Serviço: Casa Brasil

Casa Degli Artisti – Via Tommaso da Cazzaniga, Corso Garibaldi, 89/A – Milão

De 06 a 21 de fevereiro, de terça a domingo, das 14h às 22h

Entrada gratuita. Programação e retirada de ingressos disponíveis no site