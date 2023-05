Confira os jogos de hoje, sábado, 22; onde assistir e horários

Rodada do Brasileirão Série A e Série B e competições europeias são os destaques do futebol deste sábado.

No Brasileirão, o São Paulo encara o América MG no Morumbi. Destaque também para o confronto entre Cruzeiro e Grêmio no Mineirão.

Na Inglaterra, o Manchester City encara o Sheffield United, mirando vaga na final da Copa da Inglaterra. Além do City, o Liverpool também entra em campo nesta sábado, porem pela Premier League.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

16h - Fluminense x Athletico - Premiere

18h30 - Cuiabá x Red Bull Bragantino - Premiere

18h30 - São Paulo x América-MG - Premiere

- Premiere 21h - Cruzeiro x Grêmio - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

11h - Tombense x Ituano - SporTV e Premiere

16h - Avaí x Mirassol - SporTV e Premiere

17h - Novorizontino x Juventude - Band e Premiere

18h15 - Ceará x Guarani - SporTV e Premiere

Champions League feminina

08h30 - Chelsea x Barcelona - DAZN Brasil (YouTube)

Campeonato Inglês

11h - Brentford x Aston Villa - ESPN 4 e Star+

11h - Crystal Palace x Everton - Star+

11h - Leicester City x Wolverhampton - Star+

11h - Liverpool x Nottingham Forest - ESPN e Star+

Copa da Inglaterra - Semifinal

12h45 - Manchester City x Sheffield United - Star+

Campeonato Espanhol

09h - Osasuna x Real Betis - Star+

11h15 - Almeria x Athletic Bilbao - Star+

13h30 - Real Sociedad x Rayo Vallecano - ESPN 4 e Star+

13h30 - Real Valladolid x Girona - Star+

16h - Real Madrid x Celta de Vigo - Star+

Campeonato Italiano

10h - Salernitana x Sassuolo - Star+

13h - Lazio x Torino - ESPN e Star+

15h45 - Sampdoria x Spezia - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Bochum x Wolfsburg - OneFootball

10h30 - Hertha Berlin x Werder Bremen - OneFootball

10h30 - Hoffenheim x Cologne - OneFootball

10h30 - Mainz x Bayern de Munique - OneFootball

13h30 - Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt - Band

Campeonato Francês

12h - Auxerre x Lille - Star+

16h - Lens x Monaco - ESPN 4 e Star+

Onde assistir ao vivo o jogo do Liverpool ; veja horário

O jogo Liverpool e Nottingham Forest terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+

Que horas é o jogo Fluminense?

O jogo Fluminense e Athletico será às 16h e passará no Premiere.

Qual canal irá passar o jogo do São Paulo?

O jogo do São Paulo x América-MG irá passar no Premiere

Onde irá passar o jogo do Real Madrid?

O jogo do Real Madrid e Celta de Vigo irá passar no Star+

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado.

SBT

Nenhum jogo vai passar na SBT neste sábado.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado.

Band

13h30 - Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão

17h - Novorizontino x Juventude - Brasileirão Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

21h - Cruzeiro x Grêmio - Brasileirão Série A

11h - Tombense x Ituano - Brasileirão Série A

16h - Avaí x Mirassol - Brasileirão Série B

18h15 - Ceará x Guarani - Brasileirão Série B

Premiere

16h - Fluminense x Athletico - Brasileirão Série A

18h30 - Cuiabá x Red Bull Bragantino - Brasileirão Série A

18h30 - São Paulo x América-MG - Brasileirão Série A

21h - Cruzeiro x Grêmio - Brasileirão Série A

11h - Tombense x Ituano - Brasileirão Série B

16h - Avaí x Mirassol - Brasileirão Série B

17h - Novorizontino x Juventude - Brasileirão Série B

18h15 - Ceará x Guarani - Brasileirão Série B

ESPN

13h30 - Real Sociedad x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol

16h - Lens x Monaco - Campeonato Francês

ESPN 4

11h - Brentford x Aston Villa - Campeonato Inglês

11h - Liverpool x Nottingham Forest - Campeonato Inglês

13h30 - Real Sociedad x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol

13h - Lazio x Torino - Campeonato Italiano

16h - Lens x Monaco - Campeonato Francês

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

11h - Brentford x Aston Villa - Campeonato Inglês

11h - Crystal Palace x Everton - Campeonato Inglês

11h - Leicester City x Wolverhampton - Campeonato Inglês

11h - Liverpool x Nottingham Forest - Campeonato Inglês

09h - Osasuna x Real Betis - Campeonato Espanhol

11h15 - Almeria x Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol

13h30 - Real Sociedad x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol

13h30 - Real Valladolid x Girona - Campeonato Espanhol

16h - Real Madrid x Celta de Vigo - Campeonato Espanhol

10h - Salernitana x Sassuolo - Campeonato Italiano

13h - Lazio x Torino - Campeonato Italiano

15h45 - Sampdoria x Spezia - Campeonato Italiano

12h - Auxerre x Lille - Campeonato Francês

16h - Lens x Monaco - Campeonato Francês

OneFootball

10h30 - Bochum x Wolfsburg - Campeonato Alemão

10h30 - Hertha Berlin x Werder Bremen - Campeonato Alemão

10h30 - Hoffenheim x Cologne - Campeonato Alemão

10h30 - Mainz x Bayern de Munique - Campeonato Alemão

LEIA TAMBÉM: