Dorival Junior é o novo técnico do São Paulo

O São Paulo Futebol Clube confirmou nesta quinta-feira, 20, a contratação do técnico Dorival Junior, após a demissão de Rogério Ceni, ocorrida ontem. O acerto foi feito nesta manhã e o treinador já poderá dirigir o time na partida contra o América MG no fim de semana.

Essa é a segunda passagem de Dorival pelo São Paulo. O treinador foi contratado em 2017 pelo clube, também para substituir Rogério Ceni. Dessa vez, ele terá a missão de encontrar um padrão de jogo para o São Paulo, pois essa era principal crítica da torcida no comando de Ceni.

Em sua primeira passagem, Dorival esteve no comando do clube em 40 jogos, com 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. O aproveitamento foi de 51,6% dos pontos. O treinador estava sem clube desde que foi demitido do Flamengo no final de 2022.

Quando Dorival irá assumir o São Paulo?

De acordo com ge, o treinador já poderá dirigir o time na partida contra o América MG no fim de semana, porem ainda não há uma confirmação. No momento, quem comanda os treinos é técnico interino Milton Cruz, que dirigiu a equipe no treino de ontem.