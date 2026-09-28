Seu chefe perguntou em quem você vai votar. E agora?

Uma equipe não precisa concordar sobre política. Precisa saber que discordar do chefe, ou preferir o silêncio, não mudará suas oportunidades.

Falo com frequência por aqui que as relações de trabalho precisam ser mais humanas e que líderes devem conhecer suas equipes, ouvir de verdade, ter empatia e respeito individual sobre suas posições. Mas seria estranho defender essa proximidade durante o ano inteiro e, na semana da eleição, fingir que política não existe dentro das empresas.

Existe. Política afeta renda, educação, segurança, direitos e o próprio trabalho. Ela aparece no café, no almoço, no grupo de mensagens e, às vezes, numa conversa entre líder e liderado. Não vejo sentido em tratar adultos como incapazes de falar sobre assuntos difíceis. A pergunta é outra: todos têm a mesma liberdade para entrar e sair dessa conversa?

Imagine uma reunião. O chefe pergunta, num tom descontraído, em quem cada pessoa vai votar. Alguns respondem. Outros ficam quietos. Talvez ele esteja apenas curioso. Mas quem depende daquele chefe para conseguir uma promoção, escolher uma escala ou manter o emprego pode escutar outra pergunta por trás da primeira: “Será que posso discordar? Será que posso não responder?”

Essa é uma das dificuldades de liderar pessoas. A intenção de quem fala importa, mas não apaga a diferença de poder entre os participantes. Uma pergunta casual para um diretor pode soar como um teste para alguém no primeiro emprego. E pedir que o funcionário “seja sincero” não resolve o problema se ele acredita que a sinceridade terá um custo.

Conhecer melhor uma pessoa não dá ao líder o direito de exigir que ela revele o voto ou apoie um candidato. A proximidade só é humana quando preserva a liberdade do outro de dizer “prefiro não falar sobre isso”.

Perguntar, por si só, não é automaticamente crime ou assédio. O contexto importa. Houve insistência? A pergunta foi feita diante da equipe? Alguém ficou exposto? A escolha política passou a influenciar o tratamento recebido? A cartilha do Ministério Público do Trabalho chama atenção para a desigualdade própria das relações de trabalho: uma conversa entre pessoas que podem discordar e encerrar o assunto não tem o mesmo peso de uma abordagem feita por quem controla as oportunidades profissionais da outra.

Há também um limite que deixou de ser implícito nas regras eleitorais. Em 2026, o Tribunal Superior Eleitoral incluiu a proibição expressa de propaganda e assédio eleitoral em ambientes de trabalho públicos e privados. A norma prevê a responsabilização de quem causa ou permite a ocorrência.

Propaganda e assédio são questões diferentes. Dois colegas que conversam por vontade própria não estão fazendo o mesmo que uma empresa que usa reunião, treinamento ou canal corporativo para promover uma candidatura. E discordar de alguém não equivale a ameaçar, humilhar ou prejudicar essa pessoa por sua posição política. Misturar todas essas situações produz dois erros: tratar qualquer conversa como infração e deixar passar uma pressão real sob o argumento de que “era só uma opinião”.

Problema que não vem apenas de cima

Até a manhã de 24 de setembro, o MPT havia recebido 583 denúncias neste ano. São relatos, não 583 casos comprovados. Ainda assim, o dado deveria interessar a qualquer liderança que afirme levar a sério a liberdade das pessoas no trabalho.

Essa liberdade precisa alcançar quem tem menos condições de contestar uma ordem. A cartilha do MPT inclui entre os possíveis atingidos terceirizados, estagiários, aprendizes e até candidatos a emprego. Pense em alguém que acabou de conquistar o primeiro estágio e espera ser efetivado. É razoável exigir que essa pessoa enfrente sozinha a preferência política de quem pode decidir seu futuro na empresa?

O problema não vem apenas de cima. Um colaborador pode ter convicções fortes, fazer campanha fora do trabalho e conversar sobre política com colegas que queiram participar. Mas, se insiste no assunto durante as atividades, provoca repetidamente quem discorda ou tenta transformar o grupo da equipe em espaço de campanha, o líder precisa agir. Não para discutir qual candidato está certo, mas para proteger as condições de convivência e trabalho.

Essa intervenção pode ser simples e direta, numa conversa reservada: “Você tem liberdade para pensar e votar como quiser. Aqui, precisa respeitar quem não quer participar, e os espaços de trabalho não devem ser usados para fazer campanha.” O mesmo limite vale para todos, seja qual for o candidato defendido. A imparcialidade da empresa se revela quando ela aplica a regra também a quem concorda com seus dirigentes.

É nesse ponto que um código de ética prova se serve para alguma coisa. Escrever “respeitamos a diversidade de opiniões” é fácil. Mais difícil é responder, antes de surgir um conflito, a perguntas concretas. Os gestores sabem que não devem pedir declarações de voto à equipe? Há regras claras para reuniões e canais corporativos? Uma pessoa sabe onde relatar pressão sem temer retaliação? Escalas, avaliações, promoções e desligamentos seguem critérios profissionais que podem ser explicados?

Apuração de condutas e não catálogo de convicções

Também cabe à empresa apurar condutas, não catalogar convicções. A opinião política é um dado pessoal sensível pela Lei Geral de Proteção de Dados. Não é preciso saber em quem todos votam para garantir que sejam tratados com respeito. O que a organização precisa conhecer são seus próprios critérios de decisão e o comportamento de quem exerce poder em seu nome.

Se houver pressão, o trabalhador pode guardar mensagens e outros registros, procurar um canal interno confiável ou denunciar diretamente ao MPT. As consequências dependem dos fatos comprovados: podem incluir uma ordem para interromper a conduta, multa pelo descumprimento e indenização. Situações de demissão discriminatória ou de possível crime eleitoral exigem análises próprias. Isso é sério demais para ser reduzido a uma disputa de opiniões.

Depois da eleição, pessoas que votaram de maneiras opostas voltarão a dividir reuniões, entregas e decisões. A tarefa da liderança não é fazê-las pensar igual. É assegurar que nenhuma delas precise esconder uma opinião, declarar um voto ou concordar com o chefe para ter acesso às mesmas oportunidades.

No domingo, 4 de outubro, cada pessoa fará sua escolha na urna. Antes disso, há um teste para toda empresa que se diz humana: alguém da equipe consegue dizer “penso diferente” ou “prefiro não falar do meu voto” sem medo de pagar um preço por isso?

Se não consegue, o problema vai muito além da eleição.