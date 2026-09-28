Como um gestor cortou custos em 99% trocando equipe por inteligência artificial

Segundo reportagem veiculada pela CNBC, o gestor financeiro Brian Kelly reestruturou a operação da sua gestora, a Bracket22, ao substituir uma equipe inteira de analistas por modelos de inteligência artificial. Anteriormente, a empresa mantinha de sete a oito profissionais contratados em Nova York, Hong Kong e Califórnia para cobrir o mercado contínuo de criptomoedas, ações e commodities.
A manutenção desse time global gerava um custo de folha de pagamento e infraestrutura estimado em US$ 5 milhões por ano. Ao transicionar a pesquisa e a análise de dados para sistemas autônomos, o custo de computação em nuvem caiu para uma faixa entre US$ 30 mil e US$ 40 mil anuais, gerando uma redução de custos de 99%.
A estrutura de agentes autônomos na gestão de ativos
Para alcançar esse nível de eficiência, o gestor replicou a hierarquia tradicional de uma corretora por meio de programas especializados. Em declaração ao veículo, Kelly afirmou que o seu papel atual é ser "o ser humano na cadeira" (na expressão original em inglês, the meat in the chair), enfatizando que a decisão final sobre a aplicação do capital continua dependendo de uma pessoa física.
O ecossistema da empresa conta com quatro perfis de software que trabalham de forma coordenada:
-
Houston: atua como a central de comando que gerencia o fluxo de pesquisas e a comunicação entre os sistemas.
-
Desmond: focado em modelos quantitativos, realizando testes matemáticos durante os finais de semana.
-
Steffi Graf: desenvolvida com a instrução direta de ser "a melhor analista técnica da sala", dedicada à leitura detalhada de gráficos.
-
Doocey: atua como contraponto crítico para questionar e tentar derrubar os argumentos apresentados pelos outros agentes.
O funcionamento contínuo dos sistemas no mercado financeiro
De acordo com Kelly, uma das maiores vantagens operacionais é a capacidade de monitorar ativos globais sem pausas, "sem que ninguém precise acordar às 3 horas da manhã" para checar oscilações nos mercados internacionais. Essa continuidade permite que o processamento de dados ocorra de maneira ininterrupta em diferentes fusos horários.
Impacto no mercado de trabalho e tendências corporativas
A experiência da Bracket22 reflete uma transformação no setor financeiro global. Kelly projeta que a estrutura do setor caminhará para "um único gestor supervisionando um pequeno número de humanos, acompanhado por um enxame de agentes de inteligência artificial abaixo deles", modificando a exigência por funções analíticas de entrada.
Essa tendência também é acompanhada por grandes instituições de Wall Street. Bancos como JPMorgan Chase e Morgan Stanley já relatam o uso de agentes autônomos para executar pesquisas analíticas complexas por várias horas consecutivas. Relatórios do Goldman Sachs ressaltam, no entanto, que a delegação excessiva do raciocínio analítico para máquinas exige atenção constante para preservar o pensamento crítico dos gestores humanos.
O avanço da inteligência artificial demonstra que o valor dos profissionais migra da execução repetitiva para a supervisão estratégica. A combinação entre ferramentas tecnológicas e tomada de decisão qualificada se consolida como o principal diferencial para o desenvolvimento profissional no mercado corporativo.