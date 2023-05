Real Madrid x Celta de Vigo hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Real Madrid e Celta de Vigo se enfrentam neste sábado, 20, às 16h, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. A partida é válida pelo Campeonato Espanhol.

Após classificação no mata-mata da Champions, o Real Madrid agora retoma as atenções a liga nacional. A equipe ainda é segunda colocada, 11 pontos atrás do Barcelona. Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti não deve ter desfalques e e conta com seu trio ataque poderoso, formado por Rodrygo, Vini Jr e Benzema.

Do outro lado o Celta de Vigo, que está na 12ª colocação, não tem mais pretensões na competição. A equipe está a 10 pontos do primeiro classificado para a Liga Europa e entra em campo para cumprir tabela.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Real Madrid x Celta de Vigo hoje

O jogo deste sábado às 16h entre Real Madrid e Celta de Vigo terá transmissão ao vivo no Star+

Como assistir o jogo do Real Madrid x Celta de Vigo online?

A partida será transmitida pela plataforma Star+.

Quais são os próximos jogos do Real Madrid ?

25/04 - Real Madrid x Girona - Campeonato Espanhol

29/04 - Real Madrid x Almería - Campeonato Espanhol

