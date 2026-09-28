Esporte

China conquista 41 medalhas de ouro em competição mundial de habilidades profissionais

Delegação chinesa fatura 41 medalhas de ouro e lidera o quadro geral da competição internacional de habilidades profissionais realizada em Xangai

China: país conquista 41 medalhas de ouro na WorldSkills 2026 (Imagem gerada por IA)

China: país conquista 41 medalhas de ouro na WorldSkills 2026 (Imagem gerada por IA)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15h27.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreChina
Saiba mais

A China conquistou 41 medalhas de ouro na WorldSkills 2026, competição internacional que reúne jovens em provas de habilidades profissionais e técnicas. O resultado colocou o país em primeiro lugar no quadro de ouros e na classificação geral por equipes pela quinta edição consecutiva e marcou seu melhor desempenho desde que passou a participar do evento.

Encerrada no domingo (27), em Xangai, a competição terminou com a delegação chinesa somando ainda 11 medalhas de prata, quatro de bronze e seis prêmios de excelência. A equipe teve 71 competidores e participou das 64 modalidades previstas.

As provas abrangem áreas como manufatura e engenharia, tecnologia da informação e comunicação, construção, moda, serviços, transporte e logística. Na prática, os participantes precisam demonstrar habilidades técnicas em atividades que vão de programação e robótica a alvenaria, instalações elétricas e manutenção de veículos.

Algumas modalidades mantiveram sequências de títulos chineses. Na Fresagem CNC, processo usado para fabricar peças com máquinas controladas por computador, a China conquistou o ouro pela sexta edição consecutiva. Em Alvenaria e Tecnologia da Moda, chegou ao quinto título seguido.

Como Hong Kong tenta criar uma nova potência da moda na Ásia

O país também alcançou o quarto ouro consecutivo em Instalações Elétricas, Tecnologia Eletrônica e Robótica Móvel Autônoma.

Um dos principais resultados individuais veio de He Xiaoman, campeã na modalidade Tecnologia de Veículos Ferroviários. Ela recebeu também o Prêmio Albert Vidal, destinado ao participante com a maior pontuação entre todos os competidores da edição. Foi a terceira vez que a China conquistou essa premiação.

Fonte: gmw.cn

Acompanhe tudo sobre:ChinaCompetição

Mais de Esporte

'Ficou terrível. Desculpa': jogador da NFL não perdoa caricatura no Maracanã

Modric vira o terceiro jogador com mais jogos por seleções; confira o top 10

Flamengo pode ficar quanto tempo sem Arrascaeta? Meia sofre lesão em amistoso

Atlético-MG fecha parceria de cinco anos com Huawei para infraestrutura tecnológica da Arena MRV

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Precisa montar uma apresentação? Esta IA cria os slides a partir de um simples comando

Mercados

Por que a ação do Nubank desabou com a possível compra do banco britânico Monzo

Casual

Bugatti Veyron é arrematado em leilão suíço pelo recorde R$ 28 milhões

Pop

Documentário do Oasis ganha data de estreia no Disney+; veja quando assistir