China conquista 41 medalhas de ouro em competição mundial de habilidades profissionais

A China conquistou 41 medalhas de ouro na WorldSkills 2026, competição internacional que reúne jovens em provas de habilidades profissionais e técnicas. O resultado colocou o país em primeiro lugar no quadro de ouros e na classificação geral por equipes pela quinta edição consecutiva e marcou seu melhor desempenho desde que passou a participar do evento.

Encerrada no domingo (27), em Xangai, a competição terminou com a delegação chinesa somando ainda 11 medalhas de prata, quatro de bronze e seis prêmios de excelência. A equipe teve 71 competidores e participou das 64 modalidades previstas.

As provas abrangem áreas como manufatura e engenharia, tecnologia da informação e comunicação, construção, moda, serviços, transporte e logística. Na prática, os participantes precisam demonstrar habilidades técnicas em atividades que vão de programação e robótica a alvenaria, instalações elétricas e manutenção de veículos.

Algumas modalidades mantiveram sequências de títulos chineses. Na Fresagem CNC, processo usado para fabricar peças com máquinas controladas por computador, a China conquistou o ouro pela sexta edição consecutiva. Em Alvenaria e Tecnologia da Moda, chegou ao quinto título seguido.

O país também alcançou o quarto ouro consecutivo em Instalações Elétricas, Tecnologia Eletrônica e Robótica Móvel Autônoma.

Um dos principais resultados individuais veio de He Xiaoman, campeã na modalidade Tecnologia de Veículos Ferroviários. Ela recebeu também o Prêmio Albert Vidal, destinado ao participante com a maior pontuação entre todos os competidores da edição. Foi a terceira vez que a China conquistou essa premiação.

Fonte: gmw.cn