Fies 2026 abre inscrições para o 2º semestre; veja calendário

As inscrições para o Fies 2026 do segundo semestre começam nesta terça-feira, 14, e seguem abertas até as 23h59 de 17 de julho.

Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) oferece cerca de 44,9 mil vagas para financiamento de cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior.

Os interessados devem fazer a inscrição por meio do Portal Acesso Único. O resultado da pré-seleção será divulgado em 30 de julho, enquanto a convocação da lista de espera ocorrerá entre 7 de agosto e 14 de setembro.

Quem pode se inscrever no Fies 2026?

Podem participar do processo seletivo candidatos que tenham feito alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, alcançado média igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas e obtido nota acima de zero na redação.

Também é necessário ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. No momento da inscrição, o candidato deverá informar um e-mail válido, dados pessoais, composição e renda do grupo familiar e selecionar até três opções de curso, turno, instituição e local de oferta, por ordem de preferência.

Calendário do Fies do segundo semestre

O cronograma divulgado pelo MEC prevê as seguintes etapas:

Inscrições: de 14 a 17 de julho;

de 14 a 17 de julho; Resultado da pré-seleção: 30 de julho;

30 de julho; Complementação da inscrição: de 31 de julho a 4 de agosto;

de 31 de julho a 4 de agosto; Convocação da lista de espera: de 7 de agosto a 14 de setembro.

Como funciona o Fies?

O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do governo federal que financia as mensalidades de estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior.

Diferentemente do Programa Universidade para Todos (Prouni), o Fies não concede bolsas de estudo, mas um financiamento que deverá ser quitado após a conclusão do curso, em parcelas proporcionais à renda do beneficiário.

Nesta edição, 50% das vagas são reservadas ao Fies Social. A modalidade é destinada a estudantes inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e permite financiamento de até 100% do valor das mensalidades.

Como é feita a seleção?

Além da nota do Enem, o sistema considera uma ordem de prioridade para a classificação dos candidatos. Têm preferência estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e nunca utilizaram o Fies.

Em seguida aparecem aqueles que já tiveram o financiamento e quitaram a dívida, candidatos já graduados sem histórico no programa e, por fim, graduados que já foram beneficiados pelo Fies e encerraram o pagamento.