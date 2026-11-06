Nubank suspende depósitos e saques diretos de criptomoedas

O Nubank suspendeu os depósitos e saques diretos de criptomoedas nesta sexta-feira, 6, revelou o perfil da Paradigma Education em postagem na rede social X (Twitter).

A plataforma do banco digital ainda permite a compra e venda de criptomoedas, mas a área de cripto do aplicativo diz que as transferências de ativos digitais estão "temporariamente indisponíveis". A suspensão é atribuída a "uma falha em um provedor externo de verificação de transações". Apesar disso, a fintech diz que "não há risco de segurança".

Segundo o site Bitnotícias, o Mercado Pago também suspendeu saques e depósitos. O site ligou os eventos à confirmação por parte da empresa de análise de blockchain, Chainalysis, de um ataque hacker que expôs senhas de clientes.

As transferências diretas de criptomoedas do Nubank de e para plataformas externas sem precisar passar pela conversão em real são possibilitadas por uma parceria que o banco digital mantém com a Chainalysis.

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