Esporte

Fase de grupos copa 2026

Vozinha volta aos gramados: veja os jogos de hoje da Copa do Mundo 2026

Na sequência da segunda rodada, a bola vai rolar para as seleções do Grupo G e H

Vozinha entra em campo de novo: veja a programação da Copa neste domingo (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Vozinha entra em campo de novo: veja a programação da Copa neste domingo (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Alan Favaron e Yasmim Faria

Publicado em 21 de junho de 2026 às 10h51.

Última atualização em 21 de junho de 2026 às 10h58.

Hoje tem Vozinha em campo de novo! O goleiro de Cabo Verde, que ganhou projeção internacional após ser um dos protagonistas do empate diante da Espanha na primeira rodada, volta a atuar neste domingo, 21, na Copa do Mundo.

Bélgica, Uruguai e Espanha também buscam suas primeiras vitórias na competição. Curiosamente, nos grupos G e H, todas as seleções empataram na rodada inicial e somam 1 ponto cada.

Agenda de jogos

A primeira partida do dia será entre Espanha e Arábia Saudita, e o duelo válido pela chave H. A partida acontecerá às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Na sequência, também pelo Grupo G, a Bélgica encara o Irã. O duelo será às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Já às 19h (horário de Brasília), será a vez de Uruguai e Cabo Verde, no Estádio Hard Rock, em Miami.

Por fim, para fechar o dia de jogos, Nova Zelândia e Egito duelam pelo Grupo G. O confronto será às 22h, no BC Place, em Vancouver.

Onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 21

  • Espanha x Arábia Saudita - CazéTV
  • Bélgica x Irã - CazéTV
  • Uruguai x Cabo Verde - CazéTV, Globo, SporTV, NSports, SBT e ge.tv
  • Nova Zelândia x Egito - CazéTV, Globo e SporTV
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoEspanhaBélgicaUruguai

Mais de Esporte

Espanha x Arábia Saudita: onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

Quem é o Ravenna, time da terceira divisão que contratou Ronaldinho Gaúcho

Recorde e vaga nas oitavas: os presentes de aniversário de Messi

Brasil enfrentaria Japão se fase de grupos da Copa do Mundo acabasse agora

Mais na Exame

Mundo

Colômbia decide hoje entre esquerda e direita em segundo turno marcado pela violência

Esporte

Espanha x Arábia Saudita: onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

Pop

Que horas estreia a terceira temporada de 'A Casa do Dragão' na HBO?

Ciência

Copa do Mundo 2026: a ciência por trás do gramado 'perfeito' para os jogos