Vozinha volta aos gramados: veja os jogos de hoje da Copa do Mundo 2026

Hoje tem Vozinha em campo de novo! O goleiro de Cabo Verde, que ganhou projeção internacional após ser um dos protagonistas do empate diante da Espanha na primeira rodada, volta a atuar neste domingo, 21, na Copa do Mundo.

Bélgica, Uruguai e Espanha também buscam suas primeiras vitórias na competição. Curiosamente, nos grupos G e H, todas as seleções empataram na rodada inicial e somam 1 ponto cada.

Agenda de jogos

A primeira partida do dia será entre Espanha e Arábia Saudita, e o duelo válido pela chave H. A partida acontecerá às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Na sequência, também pelo Grupo G, a Bélgica encara o Irã. O duelo será às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Já às 19h (horário de Brasília), será a vez de Uruguai e Cabo Verde, no Estádio Hard Rock, em Miami.

Por fim, para fechar o dia de jogos, Nova Zelândia e Egito duelam pelo Grupo G. O confronto será às 22h, no BC Place, em Vancouver.

Onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 21