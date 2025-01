Quais são os tenistas confirmados para o Rio Open 2025? veja lista completa

A ATP anunciou nesta terça-feira, 21, a lista oficial de participantes da 11ª edição do Rio Open, apresentado pela Claro.

O evento, que acontecerá de 15 a 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, contará com grandes nomes do tênis mundial, como Alexander Zverev, atual número 2 do ranking, Holger Rune, 13º colocado, Lorenzo Musetti, medalhista de bronze em Paris 2024, a jovem promessa João Fonseca e o campeão do ano passado, Sebastian Baez.

Estreante no torneio, Alexander Zverev lidera a lista. Considerado um dos principais nomes de sua geração, o alemão soma 22 títulos, incluindo o ouro olímpico em Tóquio (2021), dois ATP Finals e seis Masters 1000. Zverev também foi finalista em dois Grand Slams: no US Open 2020 e no Roland Garros 2024, destacando-se no saibro, onde conquistou oito de seus troféus.

O dinamarquês Holger Rune, também estreante no Rio Open, desponta como uma das grandes promessas do tênis atual. Aos 21 anos, Rune alcançou o 4º lugar no ranking mundial após uma temporada de destaque em 2023, com finais nos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma, além do título no ATP 250 de Munique. Ele se define como um apaixonado pelo saibro e promete ser um dos nomes mais competitivos da edição.

Já o italiano Lorenzo Musetti retorna ao torneio para sua segunda participação. Medalhista de bronze em Paris 2024 e atual número 15 do mundo, Musetti impressiona pelo estilo de jogo versátil. Ex-número 1 no juvenil, ele alcançou rapidamente o top 200 como profissional e, em 2023, disputou o Rio Open pela primeira vez. Agora, busca conquistar o título inédito em sua carreira.

Entre os brasileiros, o destaque vai para João Fonseca, sensação do circuito e campeão do Next Gen ATP Finals e do Challenger de Camberra. Aos 17 anos, Fonseca, que já havia feito história como o quadrifinalista mais jovem do torneio em 2024, retorna após uma temporada brilhante, incluindo uma vitória sobre o número 9 do mundo, Andrey Rublev, no Australian Open. Outro brasileiro na chave principal será Thiago Wild, atual número 79 do ranking, que chega embalado após atingir as quartas de final na última edição. João Lucas Reis, por sua vez, garantiu vaga no qualifying ao vencer a Procópio Cup.

Entre os estrangeiros, o argentino Sebastian Baez, atual campeão do Rio Open, tentará defender o título, algo inédito na história do torneio. Outros nomes de destaque incluem os chilenos Nicolas Jarry e Alejandro Tabilo, além do vice-campeão de 2024, Mariano Navone, e do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, ex-número 21 do mundo.

“Nessa 11ª edição do Rio Open estamos trazendo um line up com duas grandes novidades, o Zverev e o Rune, mantendo a estratégia de sempre contarmos com os melhores jogadores do saibro. Além deles vem o Musetti que volta depois de dois anos como medalhista olímpico e consolidado no top 20. Do nosso lado dos brasileiros, temos nomes muito bem posicionados para irem além. O Wild chega no Rio Open perto do melhor ranking, mais maduro no circuito e o Fonseca, apesar de muito jovem, terá a sua 3a experiência no evento, com reais possibilidades de ir longe. O Thiago Monteiro, apesar de não estar no melhor ranking, está com muita bagagem e pode vencer grandes nomes", disse Luiz Carvalho, Diretor do Rio Open.

Veja a lista de inscritos no Rio Open:

Alexander Zverev (GER) - 2º

Holger Rune (DEN) - 13º

Lorenzo Musetti (ITA) - 15º

Alejandro Tabilo (CHI) - 26º

Sebastian Baez (ARG) - 28º

Francisco Cerundolo (ARG) - 31º

Nicolas Jarry (CHI) - 36º

Tomas Martin Etcheverry (ARG) - 38º

Pedro Martinez (ESP) - 44º

Luciano Darderi (ITA) - 45º

Mariano Navone (ARG) - 47º

Roberto Carballes Baena (ESP) - 57º

Alexandre Muller (FRA) - 58º

Jaume Munar (ESP) - 62º

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - 66º

Buyunchaokete (CHN) - 67º

Corentin Moutet (FRA) - 69º

Facundo Diaz Acosta (ARG) - 73º

Alexander Shevchenko (KAZ) - 77º

Thiago Wild (BRA) - 79º

Dusan Lajovic (SRB) - 80º

Hugo Gaston (FRA) - 81º

Damir Dzumhur (BIH) - 82º

WC - João Fonseca (BRA) - 112º

Quem são os campeões do Rio Open?

2014 - Rafael Nadal (ESP)

2015 - David Ferrer (ESP)

2016 - Pablo Cuevas (URU)

2017 - Dominic Thiem (AUT)

2018 - Diego Schwartzman (ARG)

2019 - Laslo Djere (SRB)

2020 - Cristian Garin (CHI)

2022 - Carlos Alcaraz (ESP)

2023 - Cameron Norrie (GBR)

2024 - Sebastian Baez (ARG)