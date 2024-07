Com Rebeca Andrade, Flavia Saraiva e Julia Soares, Brasil se classifica para as finais da ginástica

A equipe de ginástica artística feminina do Brasil fez sua estreia nas Olimpíada de Paris 2024 neste domingo, 28, na Arena Bercy. A equipe, composta por Rebeca Andrade — medalhista de ouro nos jogos de Tóquio —, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, se classificou em 4º lugar para as finais da modalidade.

No salto, o Brasil foi a segunda melhor apresentação, atrás somente dos Estados Unidos. A competição foi acirrada, especialmente contra os americanos, que conta com o fenômeno Simone Biles entre seus atletas.

Mesmo assim, Rebeca Andrade, destaque da equipe, defendeu suas posições em três dos quatro aparelhos. A atleta garantiu a terceira maior nota na trave, com 14.500. No salto, cravou 14.683. Na barra, ela fechou com 14.400. No solo, ao som de funk, uma mescla de "Movimento da Sanfoninha", da Anitta, e "Baile de Favela", conquistou a impressionante marca de 13.900 pontos, a segunda melhor performance do salto, atrás somente dos Estados Unidos.

Rebeca conquistou as maiores notas de toda as equipe brasileira em todos os aparelhos. Junto de Flavia Saraiva, classificou-se para a final individual. Por aparelho, Rebeca se classificou para a final da trave, solo e salto. Julia Soares, pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, também se classificou para a final na trave.

No ranking geral, o Brasil se classificou em quarto lugar para a final da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris, com 166.499 pontos. As primeiras posições foram dos Estados Unidos (172.296), Itália (166.861) e China (166.628).

Rebeca se classificou nos mesmos aparelhos que sua principal adversária na competição, Simone Biles. No individual geral, fez 57.700 pontos e ficou atrás somente de Biles, que fechou a fase classificatória com 59.566 pontos.

Quantas medalhas Rebeca Andrade pode levar nas Olimpíadas de 2024?

Com a classificação das ginastas, o Brasil tem chances fortes de levar medalhas na modalidade. Rebeca Andrade disputará por cinco (individual geral, trave, solo, salto e por equipe).

A final por equipes feminina é a primeira entre as sete finais da ginástica artística e acontece no dia 30 de julho, às 13h15 (horário de Brasília).

Como funciona a pontuação e as notas da ginástica artística?

O primeiro a ser definido é que a ginástica artística olímpica é dividida por notas em cada um dos aparelhos ali dispostos. As ginastas são avaliadas pelo desempenho de suas séries em duas frentes: dificuldade e execução, cada uma com nota máxima de 10. A nota final é composta pela soma dessas duas, podendo chegar a 20 — feito nunca antes conquistado na modalidade.

A avaliação de dificuldade tem como objetivo analisar o conteúdo técnico apresentado pelas ginastas. Segundo o site oficial dos Jogos Olímpicos, cada elemento possui uma pontuação pré-estabelecida e o grau de dificuldade varia a depender da acrobacia. A eles, são somados os exercícios obrigatórios, que garantem até 2,5 pontos.

A nota é estabelecida por dois árbitros, que anotam os movimentos realizados, averiguam a realização dos obrigatórios e, então, atribuem as notas. Para os exercícios não obrigatórios, no caso da ginástica feminina, os juízes selecionam os oito mais difíceis. A nota sai de 0 a 10.

No caso da execução, os juízes averiguam o desempenho dos atletas em cada um dos exercícios que eles realizam durante a competição. De acordo com o site oficial dos Jogos Olímpicos, são avaliados "se a realização dos movimentos condiz com os requisitos de execução descritos no código de pontuação, ou seja, se o ginasta realizou o elemento devidamente ou não".

A nota vai de 10 a 0, e diminui a cada exercício que não está devidamente adequado ou foi feito de erro na visão dos juízes. Caso a atleta pise na linha ou fora dela, em caso de execução do salto no solo, também pode sofrer penalizações na nota de execução.

A soma da nota de dificuldade e de execução constitui a nota final da ginasta.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.