Rebeca Andrade vai estar nas Olimpíadas de Paris? Atleta é uma das favoritas na ginástica

Falta pouco para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem de 26 de julho a 11 de agosto. Mais de 10 mil atletas de cerca de 206 países competem em em 32 esportes em busca das tão sonhadas medalha de ouro, prata e bronze. O Brasil entre elas, em pelo menos 25 modalidades. E uma pessoa ainda mais especial entre os atletas: Rebeca Andrade, um dos nomes favoritos do país para a medalha de ouro em ginástica.

Andrade não só retorna à competição em busca de mais um ouro em Paris, como também o deve fazer em grande estilo. A atleta apresentou ao Comitê Técnico Feminino de ginástica a intenção de fazer um Triplo Twist Yurshenko, salto que inclui três piruetas e nunca antes feito em competições da modalidade. Caso o faça durante sua apresentação, ela poderá batizá-lo com seu nome.

A manobra é, segundo o Comitê, de alto risco e recebeu um grau seis de dificuldade. Se realizá-lo sem falhas graves, Rebeca pode aumentar sua nota na competição — o que a deixa ainda mais próxima do ouro.

1 /4 Símbolos de liberdade e inclusão, as mascotes Phryges representam os valores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 (Símbolos de liberdade e inclusão, as mascotes Phryges representam os valores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024)

2 /4 La'eeb mascote da Copa do Mundo 2022 Catar (La'eeb mascote da Copa do Mundo 2022 Catar)

3 /4 Mascotes das Olimpíadas de Tóquio 2020 (Mascotes das Olimpíadas de Tóquio 2020)

4/4 Mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 posam para fotos (Mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 posam para fotos)

Apesar do movimento novo, Andrade não é a primeira ginasta a inscrever um salto e tentar fazer com que ele leve seu nome. Simone Biles tem cinco saltos registrados assim e a brasileira Daiane dos Santos, que registrou o Duplo Twist Carpado.

Favorita à medalha de ouro

O primeiro grande destaque de Rebeca Andrade na história do esporte veio nas Olimpíadas de Tóquio, disputadas em 2020 e 2021 — muito afetadas pela pandemia. A ginasta fez história: levou a medalha de ouro na apresentação de saltos, superando a recordista Simone Biles, e prata na apresentação individual geral, marcada pela música "Baile de Favela", a primeira vez em que uma atleta se apresentou ao som do funk carioca.

Neste ano, a equipe brasileira de ginástica feminina conta com cinco vagas. Rebeca já é uma delas e, caso tenha uma apresentação exemplar, pode garantir até seis medalhas, algo sem precedentes para o Brasil na modalidade. No Mundial do ano passado, a atleta garantiu um ouro (salto), três pratas (individual geral, solo e por equipes) e um bronze (trave).

Rebeca Andrade estará nas Olimpíadas de Paris?

A atleta já está na capital francesa e participará dos Jogos Olímpicos de Paris na equipe feminina de ginástica.

Quando será a estreia da Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos de Paris?

Rebeca Andrade fará sua primeira apresentação no dia 28 de julho, na fase de qualificação da ginástica artística feminina.