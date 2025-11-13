Rede de Musk 'limpa' contas inativas, e clubes brasileiros perdem 1,3 mi de seguidores

Esporte

13 de novembro de 2025

A mais recente edição do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, elaborado pelo IBOPE Repucom, revelou um cenário inédito: o menor crescimento mensal desde o início da série histórica em julho de 2016. O motivo principal foi a queda expressiva no número de seguidores na plataforma X (antigo Twitter), que registrou redução de 735 mil inscrições em outubro, somando-se ao saldo negativo de setembro e totalizando 1,3 milhão de contas a menos no bimestre. A movimentação pode estar ligada à limpeza de contas inativas anunciada pela rede social.

Apesar do recuo geral, alguns clubes se destacaram pelo desempenho positivo em outras plataformas. Flamengo, impulsionado pela vaga na final da Copa Libertadores, liderou os ganhos com 341 mil novas adesões em suas redes sociais, sendo 255 mil no Instagram, onde atingiu a marca histórica de 23 milhões de seguidores. TikTok e YouTube também contribuíram para o crescimento do Rubro-Negro.

O Remo obteve seu melhor resultado mensal desde o início do estudo, com 80 mil novas inscrições, reflexo da boa fase na Série B. O clube subiu uma posição no ranking geral, com destaque para Instagram e TikTok, que concentraram 81% do crescimento.

Entre os finalistas da Libertadores, o Palmeiras somou 66 mil novos seguidores, enquanto o Mirassol surpreendeu com 62 mil, avançando duas posições no ranking e registrando 83% do ganho no Instagram. O Vasco fechou o TOP 5 com 17 mil novas adesões, também puxadas pelo Instagram.

Outros clubes como Náutico e Ponte Preta, recém-promovidos à Série B, conquistaram cerca de 12 mil novos seguidores cada. O Londrina voltou ao ranking na 50ª posição.

Confira o ranking dos 10 primeiros colocados:

Top 10 (Novembro/2025):

PosiçãoClubeCombinadoFacebookInstagramXYouTubeTikTok
1Flamengo64.995.68213.000.00011.034.31227.251.14712.610.0001.100.000
2Corinthians41.729.6119.800.0008.293.47814.457.6118.178.0001.000.000
3Santos25.628.3785.900.0003.800.0009.000.0006.428.000500.000
4Palmeiras24.578.5014.300.0006.000.0008.000.0005.278.0001.000.000
5São Paulo22.591.1964.800.0004.500.0007.000.0005.291.1961.000.000
6Vasco12.008.1623.300.0002.300.0004.000.0002.308.162100.000
7Grêmio12.494.4383.200.0002.500.0004.000.0002.594.438200.000
8Atlético-MG11.832.3362.800.0002.500.0003.800.0002.532.336200.000
9Cruzeiro11.240.1952.700.0002.300.0003.500.0002.540.195200.000
10Fluminense8.116.0231.800.0001.800.0002.500.0001.916.023100.000
