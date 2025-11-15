Santos x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 15, às 21h, na Vila Belmiro, em Santos (SP). A partida é válida pela 13ª rodada atrasada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
O clássico acontece em momentos opostos das equipes na tabela. O Peixe ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 33 pontos, e não vence há cinco rodadas.
Já o Verdão lidera o Brasileirão com 68 pontos, à frente do Flamengo no critério de vitórias, apesar de vir de uma derrota inesperada para o Mirassol. A partida não foi realizada na data original devido à participação do Palmeiras no Mundial de Clubes.
Onde assistir ao vivo o jogo do Santos x Palmeiras hoje pelo Brasileirão?
O jogo deste sábado, 21h, entre o Santos e Palmeiras terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
Como assistir online o jogo do Santos x Palmeiras hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, acessando os canais Sportv ou Premiere com login de assinante.
