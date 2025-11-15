Esporte

Santos x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Santos x Palmeiras é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 06h52.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 15, às 21h, na Vila Belmiro, em Santos (SP). A partida é válida pela 13ª rodada atrasada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

O clássico acontece em momentos opostos das equipes na tabela. O Peixe ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 33 pontos, e não vence há cinco rodadas.

Já o Verdão lidera o Brasileirão com 68 pontos, à frente do Flamengo no critério de vitórias, apesar de vir de uma derrota inesperada para o Mirassol. A partida não foi realizada na data original devido à participação do Palmeiras no Mundial de Clubes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos x Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 21h, entre o Santos e Palmeiras terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Santos x Palmeiras hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, acessando os canais Sportv ou Premiere com login de assinante.

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

Acompanhe tudo sobre:FutebolPalmeirasAgenda de jogosBrasileirão

Mais de Esporte

Brasil x Senegal: onde assistir, horário e escalações do amistoso internacional

Jogos de hoje, sábado, 15 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Técnico que causou 1ª derrota do Brasil em eliminatórias morre aos 72 anos

Brasil X Senegal: seleção brasileira nunca venceu equipe africana

Mais na Exame

Casual

Restaurantes para qualquer hora do dia (ou da fome)

Mercados

A última cartada de Buffett antes da aposentadoria: investir no Google

Negócios

Ela transformou a comida 'natureba' da família e hoje fatura R$ 18 milhões

Brasil

Enem 2025: o que pode ou não levar para o segundo dia de prova?