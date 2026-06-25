Veja quem a Alemanha deve enfrentar no mata-mata da Copa do Mundo

A Alemanha encerrou sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 com a liderança do Grupo E. Nesta quinta-feira, 25, os alemães perderam para o Equador e terminaram com 6 pontos.

A seleção alemã entrou em campo já classificada e com a liderança encaminhada após vencer seus dois primeiros compromissos no torneio. Por isso, mesmo com o revés, terminou na ponta do grupo.

Agora, a equipe aguarda a definição do adversário na próxima fase. Por terminar em primeiro lugar, a Alemanha enfrentará um dos melhores terceiros colocados entre os grupos A, B, C, D e F.

Neste momento, os ocupantes da terceira posição dessas chaves são Coreia do Sul (A), Bósnia e Herzegovina (B), Escócia (C), Paraguai (D) e Suécia (F). No entanto, a definição do rival alemão só acontecerá após o encerramento das partidas restantes desses grupos.

Costa do Marfim e Equador avançam

Na outra partida do Grupo E, a Costa do Marfim confirmou a classificação ao derrotar Curaçao por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Nicolas Pépé. Com o resultado, os marfinenses terminaram a fase de grupos com 6 pontos e garantiram a segunda vaga da chave para o mata-mata.

Já Curaçao encerrou sua participação com apenas 1 ponto conquistado e ficou na última colocação do grupo. Por fim, o Equador, com a vitória sobre a Alemanha na rodada final, chegou aos 4 pontos e garantiu uma vaga como um dos oito melhores terceiros colocados.