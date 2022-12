Chuteira de ouro: quem é o maior artilheiro da Copa do Mundo de 2022

Neste domingo, 18, a Argentina derrotou a França e levou para a casa o título de campeã da Copa do Mundo 2022.

Mas, não é só esse título que estava em jogo na partida de hoje. Messi e Mbappé chegaram à final da Copa do Mundo 2022 empatados como melhores artilheiros da competição, com cinco gols cada um.

Assim como a disputa pela taça, a definição do ganhador do prêmio da Chuteira de Ouro 2022 também foi apertada e imprevísivel até os últimos minutos em que a bola estava rolando.

Mas, com oito gols, Mbappé terminou a Copa do Mundo 2022 como o jogador que mais marcou gols no campeonato. Logo atrás está Messi, com sete gols.