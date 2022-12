Três jogadores podem entrar na lista de mais velhos a ganhar a Copa do Mundo; veja ranking

Entre os jogadores da Argentina e França que entrarão em campo na final da Copa do Mundo Fifa 2022 neste domingo, 18, às 12h, três podem entrar na lista de mais velhos a ganhar um Mundial.

Steve Mandanda, de 37 anos e 8 meses, e o artilheiro Olivier Giroud, de 36 anos e 2 meses, podem figurar no top-5 de jogadores mais experientes em caso de título da França. Se a Argentina levantar o troféu, o goleiro Franco Armani, de 36 anos e 2 meses, vai entrar no grupo seleto.

Messi, de 35 anos e 5 meses, e Hugo Lloris, de 35 anos e 11 meses, são outros trintões que vão disputar a final, mas nenhum dos dois ficariam no top-5 em caso de título de sua seleção.

Na história da Copa do Mundo, o jogador mais velho a vencer uma Copa do Mundo foi o capitão e goleiro titular da Itália Dino Zoff, com 40 anos e 4 meses, no Mundial de 1982. O lateral brasileiro Nilton Santos está na segunda colocação da lista por ter vencido a competição com 37 anos e 1 mês. Confirma os cinco jogadores mais velhos a ganhar uma Copa do Mundo.

Os jogadores mais velhos a ganhar a Copa do Mundo:

Dino Zoff - 40 anos e 4 meses (1982) Nilton Santos - 37 anos e 1 mês (1962) Angelo Peruzzi - 36 anos e 4 meses (2006) Miroslav Klose - 36 anos e 1 mês (2014) Gilmar Rinaldi - 35 anos e 6 meses (1994)

