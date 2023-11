Champions League: quais times estão classificados para as oitavas de final?

Com os últimos jogos do ano se aproximando, os times europeus começam a entrar na fase decisiva da Champions League, que se aproxima das oitavas de final da temporada de 2023/2024. Alguns times já têm vaga garantida no campeonato, enquanto outras equipes correm atrás do prejuízo e tentam, literalmente, virar o jogo.

Até o momento, Bayern de Munique, Inter de Milão, Manchester City, RB Leipzig, Real Madrid e Real Sociedad já estão garantidos para as oitavas de final. A fase de grupos vai até o dia 13 de dezembro e ainda há dez vagas remanescentes. O mata-mata começa a partir de fevereiro de 2024.

Quais clubes já estão classificados?

Grupo A

Bayern de Munique

Grupo B

Sem clubes classificados até o momento.

Grupo C

Real Madrid

Grupo D

Real Sociedad

Inter de Milão

Grupo E

Sem clubes classificados até o momento.

Grupo F

Sem clubes classificados até o momento.

Grupo G

Manchester City

RB Leipzig

Grupo H

Sem clubes classificados até o momento.

Como funcionam as oitavas de final da Champions League?

Os dois times que ocuparem as duas primeiras posições de cada um dos oito grupos na Liga dos Campeões garantirão vaga nas oitavas de final. Em 18 de dezembro, um sorteio será realizado para determinar os confrontos, dividindo as equipes em dois potes distintos: um contendo os líderes de cada grupo e outro com os segundos colocados.