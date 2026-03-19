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Celta de Vigo x Lyon: horário, onde assistir e prováveis escalações

Equipes decidem vaga nesta quinta-feira, na França, após empate por 1 a 1 no jogo de ida pelas oitavas

Lyon: franceses buscam a classificação após empate no jogo de ida das oitavas de final

Lyon: franceses buscam a classificação após empate no jogo de ida das oitavas de final

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 19 de março de 2026 às 00h01.

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Lyon e Celta de Vigo se enfrentam nesta quinta-feira, 19, pelo jogo de volta das oitavas de final da Europa League. A partida será disputada no Groupama Stadium, em Lyon, e começa às 14h45, no horário de Brasília. Como o confronto de ida terminou empatado por 1 a 1, a vaga nas quartas de final segue aberta.

No primeiro duelo, disputado no Balaídos, o Celta saiu na frente com Javi Rueda, mas o Lyon buscou o empate na reta final com Endrick, que encerrou um jejum de mais de um mês sem marcar. O resultado deixou o mata-mata em aberto para a decisão na França.

Como chega o Lyon para o confronto

O Lyon entra para a partida após empate por 0 a 0 com o Le Havre pelo Campeonato Francês, resultado que manteve o time em fase oscilante. Antes disso, a equipe vinha de quatro tropeços seguidos, incluindo o empate com o Celta no jogo de ida e a eliminação na Copa da França para o Lens. O empate fora de casa, somado ao mando na volta, mantém o Lyon em ótimas condições para buscar a classificação.

Como chega o Celta de Vigo para o confronto

O Celta de Vigo chega para a volta com a sensação de que deixou escapar uma vantagem no primeiro confronto. A equipe espanhola abriu o placar no Balaídos, mas sofreu o empate diante de um Lyon que cresceu no fim da partida, além de ter Borja Iglesias expulso. Na última rodada da LaLiga, o time empatou por 1 a 1 com o Betis, fora de casa, no dia 15 de março.

Onde assistir Lyon x Celta de Vigo ao vivo pela Europa League

O confronto das oitava de final da Europa League terá transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube. A partida será disputada nesta quinta-feira, 19, às 14h45 (de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon.

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