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Chapecoense x Corinthians: horário, onde assistir e prováveis escalações

Chapecoense encara o Corinthians nesta quinta-feira, em Chapecó, pela 7ª rodada; saiba onde assistir e possíveis escalações

Corinthians: equipe paulista visita Chape na arena Condá pela 7ª rodada do Brasileirão (NELSON ALMEIDA/Getty Images)

Corinthians: equipe paulista visita Chape na arena Condá pela 7ª rodada do Brasileirão (NELSON ALMEIDA/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 19 de março de 2026 às 00h11.

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Chapecoense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 19, às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir e as prováveis escalações.

Como chega a Chapecoense para o confronto

A Chape chega para a rodada com campanha equilibrada neste início de Brasileirão. O time soma seis pontos em seis jogos e ocupa a 12ª colocação. A equipe tem criado perigo em jogadas aéreas, fundamento que também tem pesado nos compromissos recentes do clube: sem contar pênaltis e faltas diretas, marcou e sofreu sete dos últimos dez gols dessa forma.

Jogando em casa, o time catarinense tenta aproveitar a Arena Condá para buscar um resultado que o aproxime da metade de cima da tabela. A equipe também vem de empate por 1 a 1 com o Grêmio na última segunda,16, resultado que manteve o clube em zona intermediária no campeonato.

Como chega o Corinthians para o confronto

O Timão soma oito pontos após seis rodadas e tenta transformar o duelo em Chapecó em chance de recuperação fora de casa. Ocupando a 8ª posição, o time paulista venceu seis dos últimos sete confrontos como visitante contra adversários recém promovidos ou em cenários parecidos pela Série A, o que reforça o favoritismo no confronto.

Outro ponto é a força do Corinthians nas bolas aéreas: o time marcou seis dos últimos dez gols desse jeito e sofreu metade dos últimos dez na mesma situação, o que ajuda a desenhar um jogo com disputa forte pelo alto na Arena Condá.

Onde assistir a Chapecoense x Corinthians ao vivo pelo Brasileirão

A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video. O jogo será disputado na Arena Condá, em Chapecó, com início às 21h30, no horário de Brasília.

Prováveis escalações

Chapecoense (Técnico: Técnico: Gilmar Dal Pozzo)
Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo e Eduardo Doma; Everton, Camilo, Rafael Carvalheira e Walter Clar; Jean Carlos e Giovanni Augusto; Italo.

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Kaio César.

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