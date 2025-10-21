Card de Michael Jordan bate recorde e é vendido por R$ 14,5 milhões

Um card de 1986 autografado por Michael Jordan foi vendido por US$ 2,7 milhões (aproximadamente R$ 14,55 milhões) pela casa de leilões Goldin Auctions. O item colecionável foi vendido em uma venda privada e, segundo a Goldin, bateu o recorde de valor pago por um card autografado "aftermarket".

Cards assinados "aftermarket" são autografados fora da cadeia de produção de cards. O de Michael Jordan se destaca por ser do início da carreira do maior jogador de basquete de todos os tempos.

Em uma publicação nas redes sociais, a casa de leilões anunciou a venda: "URGENTE: Este Card de Estreante ASSINADO de Michael Jordan de 1986 da Fleer foi vendido por US$ 2,7 MILHÕES em uma Venda Privada! Isso estabelece o NOVO RECORDE pelo maior preço já pago por um card colecionável com uma assinatura aftermarket em todos os tempos. O card apresenta o belo e MARCANTE Autógrafo do lendário MJ."

Card raro

Devido ao contrato de exclusividade de longa data de Jordan com a Upper Deck, cards assinados dos primeiros de Jordan na NBA foram difíceis de encontrar por décadas, exceto as 23 cópias que Jordan assinou para uma promoção de recompra de 20º aniversário da Upper Deck em 2006.

No entanto, o atleta começou a fazer sessões de autógrafos privadas recentemente, incluindo no card de estreante da Fleer, que ainda são considerados raros.

Sessão de autógrafos de 2024

Um representante de Ken Goldin, fundador e CEO da Goldin Auctions, confirmou que o card com o preço histórico foi um dos nove assinados por Jordan em uma sessão privada de autógrafos de 2024.

No final de julho, outro card dessa sessão foi leiloado. Pela Joopiter, casa de leilões do músico Pharrell Williams, o item foi vendido por US$ 2,5 milhões.