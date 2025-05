Após se aposentar da NBA, Michael Jordan leiloa camiseta do Chicago Bulls por R$ 14,8 milhões

Um uniforme usado por Michael Jordan na temporada 1992/93 da NBA foi vendido no fim de semana por US$ 2,623 milhões (pouco mais de R$ 14,8 milhões). A camiseta e o shorts do Chicago Bulls foram arrematados em um leilão da Heritage Auctions.

Jordan utilizou o uniforme em 17 jogos em uma das seis temporadas em que foi campeão da NBA. O ex-jogador também usou o uniforme na capa da revista "Sports Illustrated" de 18 de outubro de 1993.

O item esportivo colecionável mais caro de Michael Jordan ainda é a camiseta das Finais da NBA de 1998, que foi vendida por US$ 10,091 milhões (mais de R$ 57 milhões) em setembro de 2022, um recorde na época para o item de coleção esportiva mais bem pago.

Quanto vale a fortuna de Michael Jordan?

Aposentado há mais de 20 anos, Michael Jordan recebeu, ao longo de sua carreira na NBA, entre US$ 93 milhões e US$ 94 milhões em salários diretamente dos times Chicago Bulls e Washington Wizards.

A maior parte desse montante veio das duas últimas temporadas com o Bulls, quando foi o jogador mais bem remunerado da liga, ganhando mais de US$ 30 milhões por temporada em 1996/97 e 1997/98.

Salário por temporada na NBA (principais anos):

1984/85 (Bulls): US$ 550 mil

1996/97 (Bulls): US$ 30,14 milhões

1997/98 (Bulls): US$ 33,14 milhões

2001/02 (Wizards): US$ 1 milhão

2002/03 (Wizards): US$ 1,03 milhão

A soma dos salários recebidos na NBA totalizou cerca de US$ 93 a 94 milhões.