Card autografado por Michael Jordan e Kobe Bryant bate recorde e é vendido por US$ 12,9 milhões

Um card exclusivo com autógrafos de Michael Jordan e Kobe Bryant entrou para a história neste domingo ao ser vendido por US$ 12,932 milhões (cerca de R$ 71,6 milhões) em leilão realizado pela Heritage Auctions. A peça da coleção Upper Deck Exquisite 2007-08, que traz o emblema “Logoman” da NBA retirado de uniformes oficiais de jogo, se tornou o card esportivo mais caro já vendido, superando ícones do beisebol que dominaram o mercado por décadas.

O valor pago praticamente dobrou a estimativa inicial da casa de leilões, de US$ 6 milhões (R$ 33,2 milhões). O recorde anterior pertencia ao card Topps Mickey Mantle #311 de 1952, vendido em agosto de 2022 por US$ 12,6 milhões (R$ 69,8 milhões), considerado o melhor exemplar já avaliado daquele clássico. O novo campeão também ultrapassou as duas maiores vendas do card T-206 de Honus Wagner, que alcançaram US$ 6,6 milhões (R$ 36,6 milhões) e US$ 7,25 milhões (R$ 40,2 milhões).

"É o melhor card de basquete moderno do mundo", afirmou Chris Ivy, diretor da divisão de esportes da Heritage.

Exclusividade e detalhes do card

A peça é ainda mais exclusiva por ser o único Logoman duplo com Jordan e Bryant juntos. O emblema de Jordan é uma edição dourada especial usada na temporada 1996-97, quando a NBA celebrava seu 50º aniversário.

O recorde anterior de um card de basquete havia sido estabelecido em uma venda privada por um exemplar de Stephen Curry, em 2021, por US$ 5,9 milhões (R$ 32,7 milhões). Já em leilão público, o maior valor até então era de US$ 3,12 milhões (R$ 17,3 milhões), alcançado por um card de Luka Dončić em 2022. Esse mesmo card de Dončić havia sido negociado antes, em transação privada de 2021, por US$ 4,6 milhões (R$ 25,5 milhões).

Recordes anteriores de Jordan e Bryant

Até então, o card mais valioso de Jordan havia sido um exemplar Upper Deck Ultimate Collection Ultimate Logos Logoman 2003-04, vendido em junho de 2024 por US$ 2,93 milhões (R$ 16,2 milhões). O de maior valor de Kobe foi arrematado em leilão privado no início deste mês: um Panini Flawless Logoman 2015-16 autografado, que alcançou US$ 2,3 milhões (R$ 12,8 milhões).