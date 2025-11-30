Corinthians x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Corinthians recebe o Botafogo neste domingo, 30 de novembro, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta, em algumas praças) e Premiere (pay-per-view).

Será o último jogo da 36ª rodada da competição nacional, com peso importante para as pretensões de ambas as equipes. O Corinthians busca se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, na rodada anterior, e garantir sua permanência longe da zona de rebaixamento. O time paulista ocupa a 11ª posição, com 45 pontos.

Já o Botafogo vive boa fase e tenta ampliar sua sequência invicta. O time carioca não perde há sete partidas no Brasileirão — são quatro vitórias e três empates desde o revés por 1 a 0 para o Flamengo, em 15 de outubro. Com 58 pontos, ocupa a sexta colocação e ainda sonha com uma vaga direta na Libertadores de 2025.

Como chegam os times?

O Corinthians tenta reagir após a dura derrota por 3 a 0 diante do Cruzeiro. A equipe de Dorival Júnior precisa somar pontos para não correr riscos nas duas últimas rodadas e assegurar vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.

O Botafogo, sob comando de Davide Ancelotti, atravessa um bom momento. A equipe alvinegra não sabe o que é perder há sete jogos e tenta consolidar sua posição no G6, mirando uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre Corinthians e Botafogo terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta, para alguns estados) e no Premiere (TV fechada e streaming via Globoplay).

Prováveis escalações

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior):

Felipe Longo; João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto.

Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti):