O que acontece com a economia quando milhões de pessoas passam a comer menos?

Durante muito tempo, medicamentos para obesidade interessavam principalmente a médicos, pacientes e à indústria farmacêutica. A chegada de uma nova geração de tratamentos mudou essa dimensão. Quando milhões de pessoas passam a consumir menos alimentos, perder peso e modificar hábitos, a consequência deixa de caber apenas dentro do consultório.

A pergunta que comecei a fazer é bastante simples: o que acontece com a economia quando uma parcela relevante da população passa a comer menos?

Medicamentos da classe dos GLP-1 ganharam espaço porque produzem efeitos importantes sobre controle do peso e doenças metabólicas em pacientes adequadamente indicados e acompanhados. Mas o que me chama atenção, como alguém que passou a olhar também para negócios, é a quantidade de setores que podem ser afetados indiretamente por essa transformação.

Como os medicamentos contra a obesidade podem mudar o consumo

Pense no consumo de alimentos. Uma pessoa que reduz significativamente a quantidade que come pode mudar o tamanho das porções, a frequência de determinados pedidos e os produtos que coloca no carrinho do supermercado. Multiplique pequenas mudanças individuais por milhões de consumidores e começa a aparecer uma questão relevante para restaurantes, delivery, varejo alimentar e indústria de bebidas e alimentos.

Os efeitos podem seguir para outras direções. Pessoas que perdem peso compram roupas novas. Consumidores mais preocupados com saúde podem procurar academias, proteínas, alimentos específicos e acompanhamento profissional. Seguradoras e empresas de saúde observam possíveis mudanças no risco associado a doenças relacionadas à obesidade. Um medicamento criado para tratar uma condição clínica começa a movimentar decisões muito distantes da farmácia.

É cedo para saber a dimensão de todos esses efeitos. E seria precipitado imaginar uma transformação linear em que todos os usuários mantêm o tratamento, obtêm o mesmo resultado ou mudam seus hábitos da mesma maneira. O ponto não é prever exatamente quais empresas ganharão ou perderão. É perceber como uma inovação médica pode alterar comportamentos de consumo em escala suficiente para chamar a atenção de outros mercados.

O impacto dos GLP-1 em setores além da indústria farmacêutica

Isso também mostra como as fronteiras entre setores estão ficando menos claras. Durante muito tempo, um laboratório podia observar outro laboratório como seu concorrente e uma empresa de alimentos olhar principalmente para outras empresas de alimentos. Hoje, uma inovação surgida na indústria farmacêutica pode modificar o comportamento de clientes de restaurantes, supermercados e fabricantes que jamais imaginaram competir pela mesma decisão de consumo.

Há ainda uma questão maior. A obesidade está associada a diversas doenças crônicas. Se novos tratamentos conseguirem, ao lado de mudanças de estilo de vida e outras estratégias de prevenção, melhorar a saúde metabólica de uma parcela relevante da população, as consequências podem chegar a gastos médicos, produtividade e envelhecimento.

O que essa transformação significa para empresas e empreendedores

É isso que mais me interessa nessa história. Algumas das grandes transformações econômicas dos próximos anos talvez não comecem onde estamos acostumados a procurar. Uma mudança no comportamento alimentar pode nascer de uma molécula. Uma transformação no varejo pode começar numa consulta médica. Uma inovação de saúde pode acabar alterando mercados que nunca se enxergaram como parte do setor.

Ainda estamos no início dessa história e seria um erro tratar projeções como certezas. Mas, para quem empreende, há uma pergunta que vale a pena fazer sempre que surge uma inovação capaz de mudar comportamento em grande escala: quais negócios serão afetados mesmo sem pertencer ao setor onde essa inovação nasceu?

Talvez os medicamentos contra obesidade sejam um bom exemplo de uma economia cada vez mais conectada. A primeira consequência aparece na balança. As seguintes podem aparecer no restaurante, no supermercado, na loja de roupas, na academia, na seguradora e em lugares que ainda nem aprendemos a observar.