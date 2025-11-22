Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras e o Fluminense se enfrentam neste sábado, 22, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
Vice-líder do Brasileirão com 69 pontos, o Palmeiras entra em campo pressionado após três jogos consecutivos sem vitória. A equipe de Abel Ferreira faz sua última partida no Allianz Parque em 2025 com a missão de reduzir a diferença de dois pontos para o líder Flamengo e manter viva a esperança de conquistar seu 13º título nacional.
Do outro lado, o Fluminense ocupa a sexta colocação e ainda sonha com uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. A equipe está a seis pontos do Mirassol, que fecha o G4, e precisa de um resultado positivo fora de casa para seguir na briga.
Prováveis escalações
Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
- Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez (Bruno Fuchs), Aníbal Moreno, Allan e Raphael Veiga (Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.
Fluminense (Técnico: Zubeldia)
- Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato (Lima); Serna, Canobbio e Everaldo.
Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Fluminense hoje pelo Brasileirão?
O jogo deste sábado, 21h30, entre Palmeiras e Fluminense terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
Como assistir online o jogo do Palmeiras hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Sportv ou Premiere.
